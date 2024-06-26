Александр Алиев доставил помощь от Дарио Срны военным в зону боевых действий

Функционер "Шахтера" Дарио Срна. Фото: "Шахтер"

Бывший украинский футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев в волонтерских целях поехал в зону боевых действий. Один из подарков через него передал спортивный директор донецкого "Шахтера", хорват Дарио Срна.

О подарке военным от Срны Алиев сообщил в Instagram.

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По информации Алиева, Срна передал автомобиль 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

"Дарио передал машину пацанам на фронт, ты настоящий патриот Украины", — написал Алиев.

Автомобить от Срны для военных. Фото: скриншот

Отметим, что Алиев, который ранее служил в территориальной обороне ВСУ, сейчас занимается волонтерством. Бывший футболист постоянно ездит на фронт к военным и передает помощь.

Также Алиев не забывает о футболе. Однако игры все у него благотворительные, конечной целью которых является помощь фронту. Интересно, что Александр является этническим россиянином, который из-за войны в Украине перестал общаться со своими родителями, поддерживающими российскую агрессию.

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