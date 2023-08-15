Де Брюйне отримав тяжку травму: чи зіграє він цього сезону
"Манчестер Сіті" розпочав сезон із чергової травми свого зіркового півзахисника Кевіна Де Брюйне. Бельгієць отримав ушкодження у першому турі АПЛ.
За інформацією Sky Sports, травма виявилася дуже тяжкою і вимагатиме тривалий період відновлення.
Зазначимо, що Де Брюйне останніми сезонами постійно травмується, що не заважає команді вигравати титули.
2023 року вже не зіграє
За словами головного тренера "Ман Сіті" Хосепа Гвардіоли, Де Брюйне для повного відновлення потрібно 3-4 місяці. Ймовірно, що футболіст більше не зіграє у 2023 році.
Зазначимо, що Де Брюйне був травмований у міжсезоння та очікувалося, що футболіст не зможе зіграти за Суперкубок та у перших турах чемпіонату. Але все ж таки Гвардіола ризикнув і програв, оскільки Суперкубок не виграли й в матчі АПЛ з "Бернлі" (3:0) свого лідера втратили.
Минулого сезону Де Брюйне зіграв 49 матчів за "Ман Сіті", забив у них 10 м'ячів і зробив 31 гольову передачу. Статистичний портал "Трансфермаркет" оцінює трансферну вартість футболіста у 70 млн євро.
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