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Де Брюйне отримав тяжку травму: чи зіграє він цього сезону

15 серпня 2023 19:45
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Агабекян Карен
редактор
Де Брюйне отримав тяжку травму: чи зіграє він цього сезону
Кевін де Брюйне не зіграє цього року. Фото: AFP
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Манчестер Сіті" розпочав сезон із чергової травми свого зіркового півзахисника Кевіна Де Брюйне. Бельгієць отримав ушкодження у першому турі АПЛ.

За інформацією Sky Sports, травма виявилася дуже тяжкою і вимагатиме тривалий період відновлення.

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Зазначимо, що Де Брюйне останніми сезонами постійно травмується, що не заважає команді вигравати титули.

2023 року вже не зіграє

За словами головного тренера "Ман Сіті" Хосепа Гвардіоли, Де Брюйне для повного відновлення потрібно 3-4 місяці. Ймовірно, що футболіст більше не зіграє у 2023 році.

Зазначимо, що Де Брюйне був травмований у міжсезоння та очікувалося, що футболіст не зможе зіграти за Суперкубок та у перших турах чемпіонату. Але все ж таки Гвардіола ризикнув і програв, оскільки Суперкубок не виграли й в матчі АПЛ з "Бернлі" (3:0) свого лідера втратили.

Минулого сезону Де Брюйне зіграв 49 матчів за "Ман Сіті", забив у них 10 м'ячів і зробив 31 гольову передачу. Статистичний портал "Трансфермаркет" оцінює трансферну вартість футболіста у 70 млн євро.

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