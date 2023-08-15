Де Брюйне получил тяжелую травму: сыграет ли он в этом сезоне
"Манчестер Сити" начал сезон с очередной травмы своего звездного полузащитника Кевина Де Брюйне. Бельгиец получил повреждение в первом туре АПЛ.
По информации Sky Sports, травма оказалась очень тяжелой и потребует долгий период восстановления.
Отметим, что Де Брюйне в последние сезоны постоянно травмируется, что не мешает команде выигрывать титулы.
В 2023 году уже не сыграет
По словам главного тренера "Ман Сити" Хосепа Гвардиолы, Де Брюйне для полного восстановления необходимо 3-4 месяца. Вероятно, что футболист больше не сыграет в 2023-м году.
Отметим, что Де Брюйне был травмирован в межсезонье и ожидалось, что футболист не сможет сыграть за Суперкубок и в первых турах чемпионата. Но все же Гвардиола рискнул и проиграл, поскольку Суперкубок не выиграли и в матче АПЛ с "Бернли" (3:0) своего лидера потеряли.
В прошлом сезоне Де Брюйне сыграл 49 матчей за "Ман Сити", забил в них 10 мячей и сделал 31 голевую передачу. Статистический портал "Трансфермаркет" оценивает трансферную стоимость футболиста в 70 млн евро.
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