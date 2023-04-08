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Де Брюйне встановив унікальний рекорд АПЛ: робить "Ман Сіті" чемпіоном

8 квітня 2023 22:47
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Де Брюйне встановив унікальний рекорд АПЛ — робить Ман Сіті чемпіоном
Де Брюйне — справжній лідер "Манчестер Сіті". Фото: Reuters
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін де Брюйне увійшов в історію Англійської Прем'єр-ліги! Лідер "містян" віддав 100-й гольовий пас в турнірі. 

Про це повідомляє Opta Sports. 

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Унікальне досягнення 

На 45-й хвилині поєдинку 30-го туру АПЛ проти "Саутгемптона" хавбек "Манчестер Сіті" віддав гольову передачу на форварда Ерлінга Голанда. Це був сотий асист бельгійця у Прем'єр-лізі. Він став першим футболістом в історії АПЛ, кому знадобилось для цього 237 матчів. Раніше рекорд належав Франсеску Фабрегасу — він досягнув такої ж відмітки за 293 гри.

Де Брюйне

Загалом гравців із сотнею гольових пасів в АПЛ п'ять:

1. Раян Ґіґґз (162)

2. Фабреґас (111)

3. Вейн Руні (103),

4. Френк Лемпард (102)

5. Де Брюйне (100) 

Варто зазначити, що тільки в останніх п'яти матчах Кевін зробив шість асистів у складі "містян" і збірної Бельгії. 

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