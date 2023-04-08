Де Брюйне встановив унікальний рекорд АПЛ — робить Ман Сіті чемпіоном

Де Брюйне — справжній лідер "Манчестер Сіті". Фото: Reuters

Півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін де Брюйне увійшов в історію Англійської Прем'єр-ліги! Лідер "містян" віддав 100-й гольовий пас в турнірі.

Про це повідомляє Opta Sports.

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Унікальне досягнення

На 45-й хвилині поєдинку 30-го туру АПЛ проти "Саутгемптона" хавбек "Манчестер Сіті" віддав гольову передачу на форварда Ерлінга Голанда. Це був сотий асист бельгійця у Прем'єр-лізі. Він став першим футболістом в історії АПЛ, кому знадобилось для цього 237 матчів. Раніше рекорд належав Франсеску Фабрегасу — він досягнув такої ж відмітки за 293 гри.

Загалом гравців із сотнею гольових пасів в АПЛ п'ять:

1. Раян Ґіґґз (162)

2. Фабреґас (111)

3. Вейн Руні (103),

4. Френк Лемпард (102)

5. Де Брюйне (100)

Варто зазначити, що тільки в останніх п'яти матчах Кевін зробив шість асистів у складі "містян" і збірної Бельгії.

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