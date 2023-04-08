Де Брюйне установил уникальный рекорд АПЛ — делает Ман Сити чемпионом

Де Брюйне – настоящий лидер "Манчестер Сити". Фото: Reuters

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне вошел в историю Английской Премьер-лиги! Лидер "горожан" отдал 100-й голевой пас в турнире.

Об этом сообщает Opta Sports.

Читайте также:

Уникальное достижение

На 45-й минуте поединка 30-го тура АПЛ против "Саутгемптона" хавбек "Манчестер Сити" отдал голевую передачу на форварда Эрлинга Холанда. Это был сотый ассист бельгийца в Премьер-лиге. Он стал первым футболистом в истории АПЛ, кому понадобилось для этого 237 матчей. Ранее рекорд принадлежал Франсеску Фабрегасу — он достиг такой же отметки за 293 игры.

В общей сложности игроков с сотней голевых пасов в АПЛ пять:

1. Райан Гиггз (162)

2. Фабрегас (111)

3. Уэйн Руни (103)

4. Фрэнк Лэмпард (102)

5. Де Брюйне (100)

Стоит отметить, что только в последних пяти матчах Кевин расщедрился на шесть ассистов в составе "горожан" и сборной Бельгии.

Напомним, в Великобритании не утихают разговоры о целесообразности трансфера Михаила Мудрика в "Челси".

Звезда "Баварии" усилит "Барселону" : за него заплатят большие деньги.

Капитан сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн летом 2023 года перейдет в другой клуб. В его услугах заинтересована мюнхенская "Бавария".

Форвард "Арсенала" Габриэль Жезус заявил, что "король шуток" Александр Зинченко хочет причинить ему зло.

Лэмпард снова в "Челси": это сделает Мудрика звездой АПЛ.