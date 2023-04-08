Де Брюйне установил уникальный рекорд АПЛ: делает "Ман Сити" чемпионом
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне вошел в историю Английской Премьер-лиги! Лидер "горожан" отдал 100-й голевой пас в турнире.
Об этом сообщает Opta Sports.
Уникальное достижение
На 45-й минуте поединка 30-го тура АПЛ против "Саутгемптона" хавбек "Манчестер Сити" отдал голевую передачу на форварда Эрлинга Холанда. Это был сотый ассист бельгийца в Премьер-лиге. Он стал первым футболистом в истории АПЛ, кому понадобилось для этого 237 матчей. Ранее рекорд принадлежал Франсеску Фабрегасу — он достиг такой же отметки за 293 игры.
В общей сложности игроков с сотней голевых пасов в АПЛ пять:
1. Райан Гиггз (162)
2. Фабрегас (111)
3. Уэйн Руни (103)
4. Фрэнк Лэмпард (102)
5. Де Брюйне (100)
Стоит отметить, что только в последних пяти матчах Кевин расщедрился на шесть ассистов в составе "горожан" и сборной Бельгии.
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