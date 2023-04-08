Гегенпресинг на шляху Арсенала — чи здолає Зінченко з партнерами Ліверпуль

"Арсенал" налаштовується на чергову перемогу. Фото: Google

Дев’ятого квітня на лондонський "Арсенал" Олександра Зінченка чекатиме справжнє випробування. Команда українця завітає на легендарний "Енфілд Роуд", аби помірятися силами з "Ліверпулем" в рамках 30-го туру АПЛ.

На що можуть розраховувати "каноніри" і чи насправді такі страшні мерсисайдці у власному "лігві", як здається на перший погляд — у матеріалі Новини.Live.

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Від тієї славнозвісної команди, яка трощила усіх на своєму шляху не лише в АПЛ, а й в ЛЧ, залишилась лише назва. Цього сезону "червоні", м’яко кажучи, не вражають. Наразі підопічні Юргена Клоппа перебувають на восьмій сходинці турнірної таблиці, що повністю відповідає і результатам, і грі. З чим пов’язане таке падіння "Ліверпуля"? Експерти називають безліч причин: від зміни покоління — до невдалої трансферної політики та системної кризи.

Попри ганебний виліт з Ліги Чемпіонів та нестабільну гру на внутрнішній арені, мерсисайдці в останніх чотирьох домашніх матчах не пропустили жодного м’яча! Ба більше, в останньому поєдинку на рідному стадіоні (в рамках АПЛ) хлопці Клоппа зрівняли із землею "Манчестер Юнайтед" Еріка Тен Хага — 7:0. Тут була і командна швидкість, і тотальний гегенпресинг, і беззаперечне домінування над противником — усе, за чим так скучили фани "Ліверпуля". Схоже, що рідні стіни таки допомагають. Як буде цього разу — покаже зустріч. Втім, все частіше з’являються чутки про звільнення Юргена Клоппа, тому негативний результат "червоних" в матчі з "Арсеналом" може лише погіршити й без того хитке становище німецького спеціаліста.

До слова, в Англійській Прем’єр-лізі поточного сезону роботу втратили аж 13 тренерів.

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Перемагати в кожному матчі

Лондонський "Арсенал" надзвичайно близький до того, аби здобути довгоочікуване чемпіонство в АПЛ. Востаннє "каноніри" вигравали трофей у далекому 2004 році — майже 20 роікв тому! Зараз у команди Зінченка з’явився чудовий шанс вписати свої імена в новітню історію клубу. Для цього підопічним Мікеля Артети бажано виграти усі матчі, які залишились до кінця турніру. І поєдинок у Ліверпулі — один з них.

Окрім привабливої атакуючої гри, "Арсенал" демонструє впевнені результати — наразі у "канонірів" сім перемог посіпль в рамках чемпіонату. А в попередніх трьох матчах лондонці забили 11 і пропустили лише 2 м’ячі. На виїзді "Арсенал" також демонструє непогану статистику. Наприклад, в останніх п’яти поєдинках команда Зінченка відзначилась у воротах суперників 13 разів, пропустила — п’ять.

Мікель Артета створив дуже цікавий колектив, всередині якого панує позитивна та гармонійна атмосфера. Ці хлопці просто зобов’язані довести свою справу до кінця.

Тож двобій на "Енфілд Роуд" має подарувати цінителям футболу справжнє задоволення, адже зійдуться у дуелі дві легендарні для британської історії команди. І не важливо, хто на якому місці у турнірній таблиці — у такі дні все розпочинається з чистого листа.

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