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Гегенпрессинг на пути "Арсенала": одолеет ли Зинченко с партнерами "Ливерпуль"

8 апреля 2023 20:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Гегенпрессинг на пути Арсенала — одолеет ли Зинченко с партнерами Ливерпуль
"Арсенал" настраивается на очередную победу. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Девятого апреля лондонский "Арсенал" Александра Зинченко ждёт настоящее испытание. Команда украинца посетит легендарный "Энфилд Роуд", чтобы помериться силами с "Ливерпулем" в рамках 30-го тура АПЛ.

На что могут рассчитывать "канониры" и такие ли страшные мерсисайдцы в собственном "логове", как кажется на первый взгляд — в материале Новини.Live.

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Кризис детища Клоппа

От той знаменитой команды, которая крушила всех на своём пути не только в АПЛ, но и в ЛЧ, осталось только название. В этом сезоне "красные", мягко говоря, не впечатляют. В настоящее время подопечные Юргена Клоппа находятся на восьмой строчке турнирной таблицы, что полностью соответствует и результатам, и игре. С чем связано такое падение "Ливерпуля"? Эксперты называют множество причин: от смены поколения до неудачной трансферной политики и системного кризиса.

Ливерпуль

Несмотря на позорный вылет из Лиги Чемпионов и нестабильную игру на внутренней арене, мерсисайдцы в последних четырех домашних матчах не пропустили ни одного мяча! Более того, в последнем поединке на родном стадионе (в рамках АПЛ) ребята Клоппа сравняли с землей "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага — 7:0. Здесь была и командная скорость, и тотальный гегенпрессинг, и безоговорочное доминирование над противником — все, по чему так сильно соскучились фаны "Ливерпуля". Похоже, что родные стены таки помогают. Как будет в этот раз, покажет встреча. Впрочем, все чаще появляются слухи об увольнении Юргена Клоппа, поэтому отрицательный результат "красных" в матче с "Арсеналом" может лишь ухудшить и без того шаткое положение немецкого специалиста.

К слову, в Английской Премьер-лиге текущего сезона работу потеряли 13 тренеров.

Из положительных новостей можно отметить возвращение Вирджила ван Дейка. Защитник пропускал поединок с "Челси" из-за болезни.

Побеждать в каждом матче

Лондонский "Арсенал" чрезвычайно близок к тому, чтобы получить долгожданное чемпионство в АПЛ. В последний раз "канониры" выигрывали трофей в далеком 2004 году — почти 20 лет назад! Сейчас у команды Зинченко появился отличный шанс вписать свои имена в новейшую историю клуба. Для этого подопечным Микеля Артеты желательно выиграть все оставшиеся до конца турнира матчи. И поединок в Ливерпуле — один из них.

Кроме привлекательной атакующей игры, "Арсенал" демонстрирует уверенные результаты — на данный момент у "канониров" семь побед подряд в рамках чемпионата. А в предыдущих трех матчах лондонцы забили 11 и пропустили всего два мяча. На выезде "Арсенал" также демонстрирует неплохую статистику. Например, в последних пяти поединках команда Зинченко отличилась в воротах соперников 13 раз, пропустила — пять.

Арсенал

Микель Артета создал интереснейший коллектив, внутри которого царит позитивная и гармоничная атмосфера. Эти парни просто обязаны довести свое дело до конца.

Так что поединок на "Энфилд Роуд" должен подарить ценителям футбола настоящее удовольствие, ведь сойдутся в дуэли две легендарные для британской истории команды. И не важно, кто на каком месте в турнирной таблице — в такие дни всё начинается с чистого листа.

Напомним, в Великобритании не утихают разговоры о целесообразности трансфера Михаила Мудрика в "Челси".

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Капитан сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн летом 2023 года перейдет в другой клуб. В его услугах заинтересована мюнхенская "Бавария".

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