Топ-10 найкращих воротарів в історії футболу — з Буфоном, Нойєром, Касільясом та Каном

Де Буффон і Нойєр — названо десять найбільших воротарів в історії футболу
В історії світового футболу було багато топових воротарів. Однак до десятки найкращих увійшли лише найкращі з кращих, де перше місце не у Джанлуїджі Буффона.
Рейтинг десяти найкращих воротарів в історії футболу опублікував авторитетний британський портал Give Me Sport.
Десять найкращих воротарів в історії
Перше місце посів радянський голкіпер та єдиний воротар, який виграв "Золотий м'яч", Лев Яшин.
Друге місце посів легендарний італійський воротар Джанлуїджі Буффон і німецький голкіпер Мануель Нойєр, що діє.
Лише на четверте місце помістили легендарного іспанського воротаря збірної та "Реала" Ікера Касільяса.
На п'ятій позиції опинився легенда німецького футболу, зірка чемпіонату світу-2002 Олівер Кан.
Десять найкращих воротарів у футболі:
- Лев Яшин (СРСР)
- Джанлуїджі Буффон (Італія)
- Мануель Нойєр (Німеччина)
- Ікер Касільяс (Іспанія)
- Олівер Кан (Німеччина)
- Петро Чех (Чехія)
- Петер Шмайхель (Данія)
- Едвін ван дер Сар (Нідерланди)
- Аліссон Беккер (Бразилія)
- Гордон Бенкс (Англія)
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