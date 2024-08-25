Топ-10 найкращих воротарів в історії футболу — з Буфоном, Нойєром, Касільясом та Каном

Найкращі воротарі в історії. Фото: Give Me Sport

В історії світового футболу було багато топових воротарів. Однак до десятки найкращих увійшли лише найкращі з кращих, де перше місце не у Джанлуїджі Буффона.

Рейтинг десяти найкращих воротарів в історії футболу опублікував авторитетний британський портал Give Me Sport.

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Десять найкращих воротарів в історії

Перше місце посів радянський голкіпер та єдиний воротар, який виграв "Золотий м'яч", Лев Яшин.

Друге місце посів легендарний італійський воротар Джанлуїджі Буффон і німецький голкіпер Мануель Нойєр, що діє.

Лише на четверте місце помістили легендарного іспанського воротаря збірної та "Реала" Ікера Касільяса.

На п'ятій позиції опинився легенда німецького футболу, зірка чемпіонату світу-2002 Олівер Кан.

Десять найкращих воротарів у футболі:

Лев Яшин (СРСР) Джанлуїджі Буффон (Італія) Мануель Нойєр (Німеччина) Ікер Касільяс (Іспанія) Олівер Кан (Німеччина) Петро Чех (Чехія) Петер Шмайхель (Данія) Едвін ван дер Сар (Нідерланди) Аліссон Беккер (Бразилія) Гордон Бенкс (Англія)

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