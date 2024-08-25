Топ-10 лучших вратарей в истории футбола — с Буффоном, Нойером, Касильясом и Каном

Лучшие вратари в истории. Фото: Give Me Sport

В истории мирового футбола было много топовых вратарей. Однако в десятку лучших вошли только лучшие из лучших, где первое место не у Джанлуиджи Буффона.

Рейтинг десяти лучших вратарей в истории футбола опубликовал авторитетный британский портал Give Me Sport.

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Десять лучших вратарей в истории

Первое место занял советский голкипер и единственный вратарь, выигравший "Золотой мяч", Лев Яшин.

Второе место занял легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон и действующий немецкий голкипер Мануэль Нойер.

Лишь на четвертое место поместили легендарного испанского вратаря сборной и "Реала" Икера Касильяса.

На пятой позиции оказался легенда немецкого футбола, звезда чемпионата мира-2002 Оливер Кан.

Десять лучших вратарей в футболе:

Лев Яшин (СССР) Джанлуиджи Буффон (Италия) Мануэль Нойер (Германия) Икер Касильяс (Испания) Оливер Кан (Германия) Петр Чех (Чехия) Петер Шмайхель (Дания) Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) Алиссон Беккер (Бразилия) Гордон Бэнкс (Англия)

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