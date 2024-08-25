Топ-10 лучших вратарей в истории футбола — с Буффоном, Нойером, Касильясом и Каном

Где Буффон и Нойер — названо десять величайших вратарей в истории футбола
В истории мирового футбола было много топовых вратарей. Однако в десятку лучших вошли только лучшие из лучших, где первое место не у Джанлуиджи Буффона.
Рейтинг десяти лучших вратарей в истории футбола опубликовал авторитетный британский портал Give Me Sport.
Десять лучших вратарей в истории
Первое место занял советский голкипер и единственный вратарь, выигравший "Золотой мяч", Лев Яшин.
Второе место занял легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон и действующий немецкий голкипер Мануэль Нойер.
Лишь на четвертое место поместили легендарного испанского вратаря сборной и "Реала" Икера Касильяса.
На пятой позиции оказался легенда немецкого футбола, звезда чемпионата мира-2002 Оливер Кан.
Десять лучших вратарей в футболе:
- Лев Яшин (СССР)
- Джанлуиджи Буффон (Италия)
- Мануэль Нойер (Германия)
- Икер Касильяс (Испания)
- Оливер Кан (Германия)
- Петр Чех (Чехия)
- Петер Шмайхель (Дания)
- Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)
- Алиссон Беккер (Бразилия)
- Гордон Бэнкс (Англия)
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