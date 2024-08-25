Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Где Буффон и Нойер — названо десять величайших вратарей в истории футбола arrow

Где Буффон и Нойер — названо десять величайших вратарей в истории футбола

25 августа 2024 09:44
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Топ-10 лучших вратарей в истории футбола — с Буффоном, Нойером, Касильясом и Каном
Лучшие вратари в истории. Фото: Give Me Sport
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В истории мирового футбола было много топовых вратарей. Однако в десятку лучших вошли только лучшие из лучших, где первое место не у Джанлуиджи Буффона.

Рейтинг десяти лучших вратарей в истории футбола опубликовал авторитетный британский портал Give Me Sport.

Читайте также:
Топ-20 лучших голкиперов в истории
Топ-20 лучших вратарей в истории. Фото: Give Me Sport

Десять лучших вратарей в истории

Первое место занял советский голкипер и единственный вратарь, выигравший "Золотой мяч", Лев Яшин.

Второе место занял легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон и действующий немецкий голкипер Мануэль Нойер.

Лишь на четвертое место поместили легендарного испанского вратаря сборной и "Реала" Икера Касильяса.

На пятой позиции оказался легенда немецкого футбола, звезда чемпионата мира-2002 Оливер Кан.

Десять лучших вратарей в футболе:

  1. Лев Яшин (СССР)
  2. Джанлуиджи Буффон (Италия)
  3. Мануэль Нойер (Германия)
  4. Икер Касильяс (Испания)
  5. Оливер Кан (Германия)
  6. Петр Чех (Чехия)
  7. Петер Шмайхель (Дания)
  8. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)
  9. Алиссон Беккер (Бразилия)
  10. Гордон Бэнкс (Англия)

Напомним, Цыганкова продадут — на его позицию "Жирона" купила самого дорогого игрока в истории.

Ребров может уйти из сборной Украины уже в октябре — что известно.

"Динамо" нашло нового форварда, который решит проблему команды в атаке. 

Мудрик готовится стать игроком одного из богатейших клубов мира.

Джокович трогательно обратился к Алькарасу после теннисного поединка.

рейтинг футбол Мануэль Нойер Алисон Джанлуиджи Буффон

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:18 Ночной обстрел Николаевщины — повреждено около 15 домов

09:57 Зеленский показал новую украинскую ракету-дрон "Паляниця"

09:53 Пожар в Пересыпском районе Одессы — спасатели полтора часа боролись с огнем

09:44 Где Буффон и Нойер — названо десять величайших вратарей в истории футбола

09:22 Поспешите с выездом за границу — ситуация на трассе Одесса — Рени усложняется

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

09:16 Ночная российская атака дронами и баллистикой — сколько целей уничтожили силы ПВО

08:47 Оккупанты ударили ракетами по Балаклее — в ГСЧС показали разрушения после обстрела

08:23 Мужчина хотел выехать из Украины по израильскому паспорту — как его наказал суд

07:54 Лунин принял решение о трансфере из Реала — куда перейдет футболист

07:40 Россияне ударили по Харькову — мэр Терехов заявил о поврежденных домах и раненых

10:18 Ночной обстрел Николаевщины — повреждено около 15 домов

09:57 Зеленский показал новую украинскую ракету-дрон "Паляниця"

09:53 Пожар в Пересыпском районе Одессы — спасатели полтора часа боролись с огнем

09:44 Где Буффон и Нойер — названо десять величайших вратарей в истории футбола

09:22 Поспешите с выездом за границу — ситуация на трассе Одесса — Рени усложняется

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

09:16 Ночная российская атака дронами и баллистикой — сколько целей уничтожили силы ПВО

08:47 Оккупанты ударили ракетами по Балаклее — в ГСЧС показали разрушения после обстрела

08:23 Мужчина хотел выехать из Украины по израильскому паспорту — как его наказал суд

07:54 Лунин принял решение о трансфере из Реала — куда перейдет футболист

07:40 Россияне ударили по Харькову — мэр Терехов заявил о поврежденных домах и раненых

Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

Text

00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

24 августа 2024
Text

20:01 Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

Text

20:00 Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

Text

19:33 Мы свободный народ — одесситы рассказали, что для них означает День Независимости Украины

Text

19:22 Известный актер пояснил, почему Россия "прозрела", когда Украина "стала не такой, как она"

Text

19:03 Действительно ли территория России действительно принадлежит Украине — историк удивил подробностями

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

18:03 Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

Text

17:07 Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

Text

10:12 Заместитель командира 3 ОШБр назвал потрясающее количество дронов, которых остро не хватает войску

Text

09:00 История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту