Де Геа чекають у "Баварії": мюнхенці обирають воротаря

Давид Де Геа прощається з "Манчестер Юнайтед" Фото: REUTERS/David Klein

Керівництво мюнхенської "Баварії" хоче підписати двох воротарів до закриття літнього трансферного вікна. Німецький клуб продає в "Інтер" Янна Зоммера і шукає йому заміну.

До списку потенційних новачків "Баварії" увійшли відомі голкіпери, повідомляє Bild.

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Цього літа мюнхенська "Баварія" відпустила до "Штутгарту" Олександра Нюбеля. Німецький клуб готується до відходу і Янна Зоммера. Основний воротар "Баварії" Мануель Ноєр продовжує відновлюватися від наслідків травм, які останнім часом регулярно отримує.

Кого хоче підписати "Баварія"

Тренерський штаб німецького клубу вже склав список із воротарів, які влаштовують Томаса Тухеля. "Баварії" потрібен досвідчений голкіпер для конкуренції з Ноєром. Передбачається, що це питання буде закрито вже найближчими тижнями. Відомі вісім кандидатів на переїзд до Мюнхена.

Войцех Щенсний танцює з дружиною. Фото: instagram.com/wojciech.szczesny1/

Кандидати на перехід у "Баварію"

Давид Де Геа (Іспанія, вільний агент);

Яссін Буну (Марокко, "Севілья");

Георгій Мамардашвілі (Грузія, "Валенсія");

Войцех Щенсний (Польща, "Ювентус");

Давид Рая (Іспанія, "Брентфорд");

Роберт Санчес (Іспанія, "Брайтон");

Домінік Котарський (Хорватія, ПАОК);

Каміль Грабара (Польща, Копенгаген).

"Баварія" не хоче витрачати на посилення воротарської лінії понад 15 млн євро. Основним кандидатом на перехід до німецького клубу є 32-річний Давид Де Геа, за якого мюнхенцям не доведеться платити.

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