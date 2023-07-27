Де Хеа ждут в "Баварии": мюнхенцы выбирают вратаря

Давид Де Хеа прощается с "Манчестер Юнайтед". Фото: REUTERS/David Klein

Руководство мюнхенской "Баварии" хочет подписать двух вратарей до закрытия летнего трансферного окна. Немецкий клуб продает в "Интер" Янна Зоммера и уже ищет ему замену.

В список потенциальных новичков "Баварии" вошли известные голкиперы, сообщает Bild.

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Этим летом мюнхенская "Бавария" отпустила в "Штуттгарт" Александра Нюбеля. Немецкий клуб готовится к уходу и Янна Зоммера. Основной вратарь "Баварии" Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться от последствий травмы, которые в последнее время регулярно получает.

Кого хочет подписать "Бавария"

Тренерский штаб немецкого клуба уже составил список из вратарей, которые устраивают Томаса Тухеля. "Баварии" необходимо опытный голкипер для конкуренции с Нойером. Предполагается, что этот вопрос будет закрыт уже в ближайшие недели. Известны восемь кандидатов на переезд в Мюнхен.

Войцех Щенсный танцует с женой. Фото: instagram.com/wojciech.szczesny1/

Кандидаты на переход в "Баварию"

Давид Де Хеа (Испания, свободный агент);

Яссин Буну (Марокко, "Севилья");

Георгий Мамардашвили (Грузия, "Валенсия");

Войцех Щенсный (Польша, "Ювентус");

Давид Райя (Испания, "Брентфорд");

Роберт Санчес (Испания, "Брайтон");

Доминик Котарский (Хорватия, ПАОК);

Камиль Грабара (Польша, "Копенгаген").

"Бавария" не хочет тратить на усиление вратарской линии больше 15 млн евро. Основным кандидатом на переход в немецкий клуб является 32-летний Давид Де Хеа, за которого мюнхенцам не придется платить.

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