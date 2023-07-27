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Де Хеа ждут в "Баварии": мюнхенцы выбирают вратаря

27 июля 2023 10:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Де Хеа ждут в "Баварии": мюнхенцы выбирают вратаря
Давид Де Хеа прощается с "Манчестер Юнайтед". Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство мюнхенской "Баварии" хочет подписать двух вратарей до закрытия летнего трансферного окна. Немецкий клуб продает в "Интер" Янна Зоммера и уже ищет ему замену.

В список потенциальных новичков "Баварии" вошли известные голкиперы, сообщает Bild

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Этим летом мюнхенская "Бавария" отпустила в "Штуттгарт" Александра Нюбеля. Немецкий клуб готовится к уходу и Янна Зоммера. Основной вратарь "Баварии" Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться от последствий травмы, которые в последнее время регулярно получает. 

Кого хочет подписать "Бавария"

Тренерский штаб немецкого клуба уже составил список из вратарей, которые устраивают Томаса Тухеля. "Баварии" необходимо опытный голкипер для конкуренции с Нойером. Предполагается, что этот вопрос будет закрыт уже в ближайшие недели. Известны восемь кандидатов на переезд в Мюнхен. 

Войцех Щенсный
Войцех Щенсный танцует с женой. Фото: instagram.com/wojciech.szczesny1/

Кандидаты на переход в "Баварию" 

  • Давид Де Хеа (Испания, свободный агент);
  • Яссин Буну (Марокко, "Севилья");
  • Георгий Мамардашвили (Грузия, "Валенсия");
  • Войцех Щенсный (Польша, "Ювентус");
  • Давид Райя (Испания, "Брентфорд");
  • Роберт Санчес (Испания, "Брайтон");
  • Доминик Котарский (Хорватия, ПАОК); 
  • Камиль Грабара (Польша, "Копенгаген").

"Бавария" не хочет тратить на усиление вратарской линии больше 15 млн евро. Основным кандидатом на переход в немецкий клуб является 32-летний Давид Де Хеа, за которого мюнхенцам не придется платить. 

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