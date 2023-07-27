Де Хеа ждут в "Баварии": мюнхенцы выбирают вратаря
Руководство мюнхенской "Баварии" хочет подписать двух вратарей до закрытия летнего трансферного окна. Немецкий клуб продает в "Интер" Янна Зоммера и уже ищет ему замену.
В список потенциальных новичков "Баварии" вошли известные голкиперы, сообщает Bild.
Этим летом мюнхенская "Бавария" отпустила в "Штуттгарт" Александра Нюбеля. Немецкий клуб готовится к уходу и Янна Зоммера. Основной вратарь "Баварии" Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться от последствий травмы, которые в последнее время регулярно получает.
Кого хочет подписать "Бавария"
Тренерский штаб немецкого клуба уже составил список из вратарей, которые устраивают Томаса Тухеля. "Баварии" необходимо опытный голкипер для конкуренции с Нойером. Предполагается, что этот вопрос будет закрыт уже в ближайшие недели. Известны восемь кандидатов на переезд в Мюнхен.
Кандидаты на переход в "Баварию"
- Давид Де Хеа (Испания, свободный агент);
- Яссин Буну (Марокко, "Севилья");
- Георгий Мамардашвили (Грузия, "Валенсия");
- Войцех Щенсный (Польша, "Ювентус");
- Давид Райя (Испания, "Брентфорд");
- Роберт Санчес (Испания, "Брайтон");
- Доминик Котарский (Хорватия, ПАОК);
- Камиль Грабара (Польша, "Копенгаген").
"Бавария" не хочет тратить на усиление вратарской линии больше 15 млн евро. Основным кандидатом на переход в немецкий клуб является 32-летний Давид Де Хеа, за которого мюнхенцам не придется платить.
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