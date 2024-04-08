Де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів Реал Мадрид — Манчестер Сіті

Родріго святкує гол "Реала" у ворота "Атлетіка". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

У рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Реал" прийме у Мадриді англійський "Манчестер Сіті". Ці суперники регулярно зустрічаються у чвертьфіналі ЛЧ.

"Реал" вже понад два роки не програє вдома у рамках єврокубків, нагадує портал Новини.LIVE.

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Чинний переможець Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" зустрінеться з одним із головних фаворитів турніру мадридським "Реалом" вже на стадії чвертьфіналу. Шанси команди на перемогу у цьому протистоянні оцінюються як приблизно рівні.

Де і коли дивився "Реал" (Мадрид) — "Манчестер Сіті"

У вівторок, 9 квітня, о 22.00 відбудеться перший чвертьфінал ЛЧ на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Головним арбітром матчу "Реал" — "Манчестер Сіті" стане француз Франсуа Летекс'є.

Голанн, Де Брюйне та Фоден. Фото: Reuters/Matthew Childs

Українські вболівальники зможуть у прямому ефірі переглянути матч Ліги чемпіонів. Це можливо за наявності передплат "Максимальна" або "Спорт" на медіасервісі Megogo, а також на платформі Volia TV.

"Реал" та "Манчестер Сіті" п'ять разів протистояли один одному в рамках ЛЧ. Перевага на боці "містян", які виграли чотири матчі при трьох поразках і такої ж кількості нічиїх.

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