Де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів Реал Мадрид — Манчестер Сіті
У рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Реал" прийме у Мадриді англійський "Манчестер Сіті". Ці суперники регулярно зустрічаються у чвертьфіналі ЛЧ.
"Реал" вже понад два роки не програє вдома у рамках єврокубків, нагадує портал Новини.LIVE.
Чинний переможець Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" зустрінеться з одним із головних фаворитів турніру мадридським "Реалом" вже на стадії чвертьфіналу. Шанси команди на перемогу у цьому протистоянні оцінюються як приблизно рівні.
Де і коли дивився "Реал" (Мадрид) — "Манчестер Сіті"
У вівторок, 9 квітня, о 22.00 відбудеться перший чвертьфінал ЛЧ на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Головним арбітром матчу "Реал" — "Манчестер Сіті" стане француз Франсуа Летекс'є.
Українські вболівальники зможуть у прямому ефірі переглянути матч Ліги чемпіонів. Це можливо за наявності передплат "Максимальна" або "Спорт" на медіасервісі Megogo, а також на платформі Volia TV.
"Реал" та "Манчестер Сіті" п'ять разів протистояли один одному в рамках ЛЧ. Перевага на боці "містян", які виграли чотири матчі при трьох поразках і такої ж кількості нічиїх.
Нагадаємо, Шапаренко та інші гравці "Динамо" відвідали гендерну вечірку свого одноклубника.
Довбик перейде до "Барселони" — що відомо про трансфер.
За "Рух" проти "Шахтаря" зіграв наймолодший дебютант в історії клубу.
Зінченку порадили мобілізуватися до армії до офіційного отримання повістки.
"Динамо" знайшло заміну Ярмоленку і готується до складних переговорів.
Читайте Новини.LIVE!