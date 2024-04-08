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Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов Реал Мадрид — Манчестер Сити

8 апреля 2024 15:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов Реал Мадрид — Манчестер Сити
Родриго празднует гол "Реала" в ворота "Атлетика". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках четвертьфинала Лиги чемпионов "Реал" примет в Мадриде английский "Манчестер Сити". Эти соперники регулярно встречаются в четвертьфинале ЛЧ. 

"Реал" уже более двух лет не проигрывает дома в рамках еврокубков, напоминает портал Новини.LIVE. 

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Действующий победитель Лиги чемпионов "Манчестер Сити" встретится с одним из главных фаворитов турнира мадридским "Реалом" уже на стадии четвертьфинала. Шансы команды на победу в этом противостоянии оцениваются как примерно равные. 

Где и когда смотрел "Реал" (Мадрид) — "Манчестер Сити" 

Во вторник, 9 апреля, в 22:00 состоится первый четвертьфинал ЛЧ на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Главным арбитром матча "Реал" — "Манчестер Сити" станет француз Франсуа Летексье. 

Де Брюйне и Фоден
Холанн, Де Брюйне и Фоден. Фото: Reuters/Matthew Childs

Украинские болельщики смогут в прямом эфире посмотреть матч Лиги чемпионов. Это возможно при наличии подписок "Максимальная" или "Спорт" на медиасервисе Megogo, а также на платформе Volia TV. 

"Реал" и "Манчестер Сити" пять раз противостояли друг другу в рамках ЛЧ. Преимущество на стороне "горожан", которые выиграли четыре матча при трех поражениях и таком же количестве ничьих. 

Напомним, Шапаренко и другие игроки "Динамо" посетили гендерную вечеринку своего одноклубника. 

Довбик перейдет в "Барселону" — что известно о трансфере. 

За "Рух" против "Шахтера" сыграл самый молодой дебютант в истории клуба. 

Зинченко посоветовали мобилизоваться в армию до официального получения повестки.

"Динамо" нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам.

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Лига чемпионов
Реал Мадрид
Манчестер Сити

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