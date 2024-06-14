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Де і коли дивитись відкриття Євро-2024 — зіграють Німеччина та Шотландія

14 червня 2024 00:38
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Агабекян Карен
редактор
Німеччина та Шотландія зіграють у матчі-відкриття турніру — де дивитись
Гравці збірної Німеччини з футболу. Фото: x.com/DFB_Team_EN
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Німеччині 14 червня стартує чемпіонат Європи-2024. У першій грі турніру господарі турніру зіграють із Шотландією.

Портал Новини.LIVE розповість, хто та коли покаже матч у прямому ефірі.

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Матч Німеччина — Шотландія

Матч-відкриття чемпіонату Європи-2024 стартує о 22:00 за київським часом. Це, до того ж буде єдина гра в перший день турніру.

Обидві команди потрапили до групи А, де також зіграють Угорщина та Швейцарія. Беззастережними лідерами групи є німці та угорці.

Німеччина та Шотландія у день відкриття турніру зіграють 18-й матч. Раніше вісім разів перемагали німці, чотири рази шотландці та ще у п'яти іграх фіксували нічию.

В Україні фанати побачать матч на платформі MEGOGO, яка покаже абсолютно всі матчі турніру.

Також матч покажуть на телеканалах "Суспільного" на Т2 або в кабельних мережах та IPTV.

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Шотландія
Євро-2024 по футболу
Збірна Німеччини з футболу
футбол

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