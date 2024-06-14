Германия и Шотландия сыграют в матче-открытия турнира — где смотреть

Где и когда смотреть открытие Евро-2024 — сыграют Германия и Шотландия
В Германии 14 июня стартует чемпионат Европы-2024. В первой игре турнира хозяева турнира сыграют с Шотландией.
Портал Новини.LIVE расскажет, кто и когда покажет матч в прямом эфире.
Матч Германия — Шотландия
Матч-открытие чемпионата Европы-2024 стартует в 22:00 по киевскому времени.Это к тому же будет единственная игра в первый день турнира.
Обе команды попали в группу А, где также сыграют Венгрия и Швейцария. Безоговорочными фаворитами группы являются немцы и венгры.
Германия и Шотландия в день открытия турнира сыграют 18-й матч. Ранее восемь раз побеждали немцы, четырежды шотландцы и еще в пяти играх фиксировали ничью.
В Украине фанаты увидят матч на платформе МEGOGO, которая покажет абсолютно все матчи турнира.
Также матч покажут на телеканалах "Суспільного" на Т2 или в кабельных сетях и IPTV.
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