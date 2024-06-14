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Где и когда смотреть открытие Евро-2024 — сыграют Германия и Шотландия

14 июня 2024 00:38
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Агабекян Карен
редактор
Германия и Шотландия сыграют в матче-открытия турнира — где смотреть
Игроки сборной Германии по футболу. Фото: x.com/DFB_Team_EN
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Германии 14 июня стартует чемпионат Европы-2024. В первой игре турнира хозяева турнира сыграют с Шотландией.

Портал Новини.LIVE расскажет, кто и когда покажет матч в прямом эфире.

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Матч-открытие чемпионата Европы-2024 стартует в 22:00 по киевскому времени.Это к тому же будет единственная игра в первый день турнира.

Обе команды попали в группу А, где также сыграют Венгрия и Швейцария. Безоговорочными фаворитами группы являются немцы и венгры.

Германия и Шотландия в день открытия турнира сыграют 18-й матч. Ранее восемь раз побеждали немцы, четырежды шотландцы и еще в пяти играх фиксировали ничью.

В Украине фанаты увидят матч на платформе МEGOGO, которая покажет абсолютно все матчи турнира.

Также матч покажут на телеканалах "Суспільного" на Т2 или в кабельных сетях и IPTV.

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Шотландия
Евро-2024 по футболу
Сборная Германии по футболу
футбол

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