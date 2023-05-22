Де Ла Хойя вважає, що Ломаченко розгромно переміг Хейні

Василь Ломаченко після бою. Скріншот YouTube

Відомий боксер Оскар Де Ла Хойя прокоментував бій між Василем Ломаченком та Девіном Хейні. "Золотий хлопчик" спостерігав за протистоянням у першому ряді арени у Лас-Вегасі.

Де Ла Хойя вважає переможцем поєдинку українського боксера, повідомляє Fightnews.

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Колишній чемпіон світу у шести дивізіонах Оскар Де Ла Хойя відвідав поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. 50-річний спортсмен з цікавістю спостерігав за протистоянням Девіна Хейні та Василя Ломаченка.

Оскар Де Ла Хойя із чемпіонськими поясами. Фото: instagram.com/oscardelahoya/

Ломаченко переміг

Більшість раундів суперники дорівнювали один одному. Наприкінці поєдинку Ломаченко почав домінувати. Українець обрушував на американця одну серію ударів за іншою. Однак за рішенням суддів перемогу здобув Девін Хейні (116-112, 115-113, 115-113).

"Я сидів прямо по центру, у першому ряду. Бачив усе, що відбувалося на рингу. Можу назвати себе шанувальником таланту Хейні, але бій виграв Ломаченко. За моїми підрахунками він переміг 8:4. Можливо, 7:5 у гіршому випадку. Але те, що перемогу здобув Лома, — це факт.

Я не міг пропустити цей поєдинок. Він став подією у світі боксу. Дуже уважно спостерігав за розвитком подій. І знаю, що не лише я вважаю, що Ломаченко переміг", — заявив Оскар Де Ла Хойя.

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