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Де Ла Хойя вважає, що Ломаченко розгромно переміг Хейні

22 травня 2023 14:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Де Ла Хойя вважає, що Ломаченко розгромно переміг Хейні
Василь Ломаченко після бою. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий боксер Оскар Де Ла Хойя прокоментував бій між Василем Ломаченком та Девіном Хейні. "Золотий хлопчик" спостерігав за протистоянням у першому ряді арени у Лас-Вегасі.

Де Ла Хойя вважає переможцем поєдинку українського боксера, повідомляє Fightnews.

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Колишній чемпіон світу у шести дивізіонах Оскар Де Ла Хойя відвідав поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. 50-річний спортсмен з цікавістю спостерігав за протистоянням Девіна Хейні та Василя Ломаченка.

Оскар Де Ла Хойя
Оскар Де Ла Хойя із чемпіонськими поясами. Фото: instagram.com/oscardelahoya/

Ломаченко переміг

Більшість раундів суперники дорівнювали один одному. Наприкінці поєдинку Ломаченко почав домінувати. Українець обрушував на американця одну серію ударів за іншою. Однак за рішенням суддів перемогу здобув Девін Хейні (116-112, 115-113, 115-113).

"Я сидів прямо по центру, у першому ряду. Бачив усе, що відбувалося на рингу. Можу назвати себе шанувальником таланту Хейні, але бій виграв Ломаченко. За моїми підрахунками він переміг 8:4. Можливо, 7:5 у гіршому випадку. Але те, що перемогу здобув Лома, — це факт.

Я не міг пропустити цей поєдинок. Він став подією у світі боксу. Дуже уважно спостерігав за розвитком подій. І знаю, що не лише я вважаю, що Ломаченко переміг", — заявив Оскар Де Ла Хойя.

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик може перейти до мюнхенської "Баварії".

Дружина Олександра Усика теж поділилася думкою про поєдинок Ломаченка проти Хейні.

У таборі Хейні прокоментували інформацію про реванш із Ломаченком.

Через добу після бою у Лас-Вегасі Василь Ломаченко отримав виклик від зірки боксу.

Французький "ПСЖ" запросить зірку на посаду головного тренера команди.

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