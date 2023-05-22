Де Ла Хойя считает, что Ломаченко разгромно победил Хейни
Известный боксер Оскар Де Ла Хойя прокомментировал бой между Василием Ломаченко и Девином Хейни. "Золотой мальчик" наблюдал за противостоянием в первом ряду арены в Лас-Вегасе.
Де Ла Хойя считает победителем поединка украинского боксера, сообщает Fightnews.
Бывший чемпион мира в шести дивизионах Оскар Де Ла Хойя посетил поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. 50-летний спортсмен с интересом наблюдал за противостоянием Девина Хейни и Василия Ломаченко.
Ломаченко победил
Большую часть раундов соперники были равны друг другу. В конце поединка Ломаченко начал доминировать. Украинец обрушивал на американца одну серию ударов за другой. Однако по решению судей победу одержал Девин Хейни (116-112, 115-113, 115-113).
"Я сидел прямо по центру, в первом ряду. Видел все, что происходило на ринге. Могу назвать себя почитателем таланта Хейни, но бой выиграл Ломаченко. По моим подсчетам он победил 8:4. Возможно, 7:5 в худшем случае. Но то, что победу одержал Лома — это факт.
Я не мог пропустить этот поединок. Он стал событием в мире бокса. Очень внимательно наблюдал за развитием событий. И знаю, что не только я считаю, что Ломаченко победил", — заявил Оскар Де Ла Хойя.
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