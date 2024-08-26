Рома програла Емполі: аналіз слабкої гри Довбика від Де Россі

Артем Довбик у матчі проти "Емполі". Фото: Reuters

У другому колі чемпіонату Італії "Рома" несподівано програла "Емполі" з рахунком 1:2. Весь матч відіграв український форвард Артем Довбик.

Головний тренер "Роми" Даніеле Де Россі розповів, чому погано відіграв Довбик. Слова фахівця навів портал ilromanista.eu.

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Даніеле Де Россі. Фото: Reuters

Чому Довбик погано зіграв

За словами Де Россі, Довбику заважала п'ятірка захисників та атакувальні гравці "Роми", які ухвалювали неправильні рішення.

Тренер зазначив, що Довбику потрібні або передачі у вільний простір, або навіси на голову. В іншому випадку, українцю буде дуже важко.

"У комбінаційній грі на останніх 16 метрах він вміє розігрувати м'яч... Йому треба краще подавати. Ми були наполовину в розпачі, і за рахунку 2-0 вийшли з ладу. У такій ситуації може статися все: можна виграти, зіграти внічию або програти", — Розповів Де Россі.

На питання про те, чи важко грати разом Довбику, Суле, Дібалі та Пеллегріні та чи залежить це від балансу чи фізичної форми, тренер зазначив, що ці гравці не обмежують команду в контратаках.

Де Россі наголосив, що насамперед необхідно бути агресивними в обороні. Також було згадано, що торік команда часто втрачала м'яч і над цим треба працювати.

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