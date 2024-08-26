Рома проиграла Эмполи: анализ слабой игры Довбика от Де Росси

Де Росси из-за Довбика раскритиковал футболистов Ромы
Во втором круге чемпионата Италии "Рома" неожиданно проиграла "Эмполи" со счетом 1:2. Весь матч отыграл украинский форвард Артем Довбик.
Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси рассказал, почему плохо отыграл Довбик. Слова специалиста привел портал ilromanista.eu.
Почему Довбик плохо сыграл
По словам Де Росси, Довбику мешала пятерка защитников и атакующие игроки "Ромы", принимавшие неправильные решения.
Тренер отметил, что Довбику нужны либо передачи в свободное пространство, либо навесы на голову. В ином случае украинцу будет очень тяжело.
"В комбинационной игре на последних 16 метрах он умеет разыгрывать мяч... Ему нужно лучше подавать. Мы были наполовину в отчаянии, и при счете 2-0 вышли из строя. В такой ситуации может случиться все: можно выиграть, сыграть вничью или проиграть", — рассказал Де Росси.
На вопрос о том, трудно ли играть вместе Довбику, Суле, Дибале и Пеллегрини и зависит ли это от баланса или физической формы, тренер отметил, что эти игроки не ограничивают команду в контратаках.
Де Росси подчеркнул, что в первую очередь необходимо быть агрессивными в обороне. Также было упомянуто, что в прошлом году команда часто теряла мяч, и над этим нужно работать.
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