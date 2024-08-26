Рома проиграла Эмполи: анализ слабой игры Довбика от Де Росси

Артем Довбик в матче против "Эмполи". Фото: Reuters

Во втором круге чемпионата Италии "Рома" неожиданно проиграла "Эмполи" со счетом 1:2. Весь матч отыграл украинский форвард Артем Довбик.

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси рассказал, почему плохо отыграл Довбик. Слова специалиста привел портал ilromanista.eu.

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Даниэле Де Росси. Фото: Reuters

Почему Довбик плохо сыграл

По словам Де Росси, Довбику мешала пятерка защитников и атакующие игроки "Ромы", принимавшие неправильные решения.

Тренер отметил, что Довбику нужны либо передачи в свободное пространство, либо навесы на голову. В ином случае украинцу будет очень тяжело.

"В комбинационной игре на последних 16 метрах он умеет разыгрывать мяч... Ему нужно лучше подавать. Мы были наполовину в отчаянии, и при счете 2-0 вышли из строя. В такой ситуации может случиться все: можно выиграть, сыграть вничью или проиграть", — рассказал Де Росси.

На вопрос о том, трудно ли играть вместе Довбику, Суле, Дибале и Пеллегрини и зависит ли это от баланса или физической формы, тренер отметил, что эти игроки не ограничивают команду в контратаках.

Де Росси подчеркнул, что в первую очередь необходимо быть агрессивными в обороне. Также было упомянуто, что в прошлом году команда часто теряла мяч, и над этим нужно работать.

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