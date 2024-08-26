Артем Довбик дебютировал в матче Серии А между Ромой и Эмполи, где римляне уступили

Рома проиграла в Серии А — как сыграл Довбык
Во втором туре итальянской Серии А "Рома" на выезде играла против "Эмполи". С первых минут на поле вышел украинский форвард Артем Довбик.
"Рома" уступила сопернику со счетом 1:2, сообщил портал Новости.LIVE.
Triplice fischio all'Olimpico. #RomaEmpoli pic.twitter.com/XucPwuPp67- AS Roma (@OfficialASRoma) August 25, 2024
Матч "Эмполи" — "Рома"
Команда из Рима снова провела плохой матч, где осталась только к концу матча.
В конце первого тайма "Эмполи" открыл счет. После подачи с фланга Коломбо подрезал мяч головой и Гьяси открыл счет.
Во втором тайме на 61-й минуте Пелегрини в своей штрафной сфолил на Эспозито. С 11 метров Коломбо обыграл голкипера.
"Рома" лучше заиграла только тогда, когда в пару к Довбику вышел Шомуродов. Позже этот игрок замкнул фланговый навес результативным ударом головой – 2:1.
За матч Довбик получил оценку - 6.2, которая является одной из самых низких в команде.
"Рома" — "Эмполи" — 1:2
Голы: Шомуродов, 80 — Гьяси, 45, Коломбо, 61 (пен.)
"Рома": Свилар — Челик (Залевские, 46), Манчини, Ндика, Анхелиньо — Кристанте (Бальданцы, 62), Паредес (Ле Фе, 63), Пеллегрини — Дибала, Суле (Шомуродов, 77) — Довбик.
"Эмполи": Васкес — Валюкевич, Исмайли, Вити — Гьяси, Малех (Гаас, 63), Гендерсон, Пеццелла (Какаче, 63) — Фаццини (Эконг, 88), Сольбаккен (Эспозито, 58) — Коломбо (Стоянович, 87).
Предупреждения: Малех, Сольбаккен, Какаче
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