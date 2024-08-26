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Рома проиграла в Серии А — как сыграл Довбык

26 августа 2024 01:35
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Артем Довбик дебютировал в матче Серии А между Ромой и Эмполи, где римляне уступили
Артем Довбык крайнее тіло дело в нижнем ряду. Фото:
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Во втором туре итальянской Серии А "Рома" на выезде играла против "Эмполи". С первых минут на поле вышел украинский форвард Артем Довбик.

"Рома" уступила сопернику со счетом 1:2, сообщил портал Новости.LIVE.

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В конце первого тайма "Эмполи" открыл счет. После подачи с фланга Коломбо подрезал мяч головой и Гьяси открыл счет.

Во втором тайме на 61-й минуте Пелегрини в своей штрафной сфолил на Эспозито. С 11 метров Коломбо обыграл голкипера.

"Рома" лучше заиграла только тогда, когда в пару к Довбику вышел Шомуродов. Позже этот игрок замкнул фланговый навес результативным ударом головой – 2:1.

За матч Довбик получил оценку - 6.2, которая является одной из самых низких в команде.

"Рома" — "Эмполи" — 1:2

Голы: Шомуродов, 80 — Гьяси, 45, Коломбо, 61 (пен.)

"Рома": Свилар — Челик (Залевские, 46), Манчини, Ндика, Анхелиньо — Кристанте (Бальданцы, 62), Паредес (Ле Фе, 63), Пеллегрини — Дибала, Суле (Шомуродов, 77) — Довбик.

"Эмполи": Васкес — Валюкевич, Исмайли, Вити — Гьяси, Малех (Гаас, 63), Гендерсон, Пеццелла (Какаче, 63) — Фаццини (Эконг, 88), Сольбаккен (Эспозито, 58) — Коломбо (Стоянович, 87).

Предупреждения: Малех, Сольбаккен, Какаче

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футбол Артем Довбик ФК Рома (Рим)

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