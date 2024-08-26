Артем Довбик дебютував у матчі Серії А між Ромою та Емполі, де римляни поступилися

Рома програла в Серії А — як зіграв Довбик
У другому турі італійської Серії А "Рома" на виїзді грала проти "Емполі". З перших хвилин на поле вийшов український форвард Артем Довбик.
"Рома" поступилася супернику з рахунком 1:2, повідомив портал Новини.LIVE.
Triplice fischio all’Olimpico.#RomaEmpoli pic.twitter.com/XucPwuPp67— AS Roma (@OfficialASRoma) August 25, 2024
Матч "Емполі" — "Рома"
Команда із Риму знову провела поганий матч, де покинулася лише під завершення матчу.
В кінці першого тайму "Емполі" відкрив рахунок. Після подачи з флангу Коломбо підрізав м’яч головою і Г’ясі відкрив рахунок.
У другому таймі на 61-й хвилині Пелегріні у своєму штрафному майданчику сфолив на Еспозіто. З 11 метрів Коломбо переграв голкіпера.
"Рома" краще заграла лише тоді, коли в пару до Довбика вийшов Шомуродов. Пізніше цей гравець замкнув фланговий навіс результативним ударом головою — 2:1.
За матч Довбик отримав оцінку — 6.2, яка є однією з найнижчих в команді.
"Рома" — "Емполі" — 1:2
Голи: Шомуродов, 80 — Г’ясі, 45, Коломбо, 61 (пен.)
"Рома": Свілар — Челік (Залевські, 46), Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Крістанте (Бальданці, 62), Паредес (Ле Фе, 63), Пеллегріні — Дібала, Суле (Шомуродов, 77) — Довбик.
"Емполі": Васкес — Валюкевич, Ісмайлі, Віті — Г’ясі, Малех (Гаас, 63), Гендерсон, Пеццелла (Какаче, 63) — Фацціні (Еконг, 88), Сольбаккен (Еспозіто, 58) — Коломбо (Стоянович, 87).
Попередження: Малех, Сольбаккен, Какаче
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