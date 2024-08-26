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Рома програла в Серії А — як зіграв Довбик

26 серпня 2024 01:35
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Артем Довбик дебютував у матчі Серії А між Ромою та Емполі, де римляни поступилися
Артем Довбик крайній справа в нижньому ряду. Фото:
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У другому турі італійської Серії А "Рома" на виїзді грала проти "Емполі". З перших хвилин на поле вийшов український форвард Артем Довбик.

"Рома" поступилася супернику з рахунком 1:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч "Емполі" — "Рома"

Команда із Риму знову провела поганий матч, де покинулася лише під завершення матчу.

В кінці першого тайму "Емполі" відкрив рахунок. Після подачи з флангу Коломбо підрізав м’яч головою і Г’ясі відкрив рахунок.

У другому таймі на 61-й хвилині Пелегріні у своєму штрафному майданчику сфолив на Еспозіто. З 11 метрів Коломбо переграв голкіпера.

"Рома" краще заграла лише тоді, коли в пару до Довбика вийшов Шомуродов. Пізніше цей гравець замкнув фланговий навіс результативним ударом головою — 2:1.

 За матч Довбик отримав оцінку — 6.2, яка є однією з найнижчих в команді.

"Рома" — "Емполі" — 1:2

Голи: Шомуродов, 80 — Г’ясі, 45, Коломбо, 61 (пен.)

"Рома": Свілар — Челік (Залевські, 46), Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Крістанте (Бальданці, 62), Паредес (Ле Фе, 63), Пеллегріні — Дібала, Суле (Шомуродов, 77) — Довбик.

"Емполі": Васкес — Валюкевич, Ісмайлі, Віті — Г’ясі, Малех (Гаас, 63), Гендерсон, Пеццелла (Какаче, 63) — Фацціні (Еконг, 88), Сольбаккен (Еспозіто, 58) — Коломбо (Стоянович, 87).

Попередження: Малех, Сольбаккен, Какаче

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футбол Артем Довбик ФК Рома (Рим)

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