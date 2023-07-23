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Дембеле пропонували переїхати в Саудівську Аравію за 200 мільйонів євро

23 липня 2023 13:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Дембеле пропонували переїхати в Саудівську Аравію за 200 мільйонів євро
Що обере гравець збірної Франції. Фото: Twitter/Ousman Dembele
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Клуби Саудівської Аравії продовжують свої спроби розриву трансферного вікна. Цього разу неймовірну пропозицію отримав гравець "Барселони" Усман Дембеле. За 5-річний контракт з клубом Роналду "Аль-Насром" гравець повинен отримати 200 мільйонів євро.

Про це повідомляє футбольне видання Footmercato.

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Нещодавно "Аль-Наср" втратив можливість підписати Мусса Діабі, який обрав варіант з "Астон Віллою" у Прем'єр-лізі. Але команда Кріштіану Роналда має ще один трюк у рукаві.

Як і інші саудівські команди, “Аль-Наср” ідеально відкрив своє трансферне вікно, підписавши Секо Фофана з “Лансу” та Марсело Брозовича з “Інтеру”. Витративши 43 мільйони на цих двох гравців, команда під керівництвом Луїша Каштру поставила собі за мету придбати нового правого вінгера. 

Інший вінгер збірної Франції у пріоритеті

Якщо не вийшов варіант з Діабі, "жовто-сині" перемикнулися на іншого гравця збірної Франції — Дембеле з "Барселони". Клуб із Перської затоки зробив гравцю просто шалену пропозицію та запропонував 5-річний контракт із зарплатою близько 40 мільйонів євро.

Загалом француз міг би отримати 200 мільйонів євро, якби підписав цей контракт. Просто дивовижні цифри для колишнього гравця "Ренна" та "Боруссії". Саудити також готові були заплатити 50 мільйонів євро, суму пункту про перехід гравця, що діє цього літа. Проте гравець відмовився від такого шансу, попри колосальні суми операції.

Раніше повідомлялося, що Дембеле є пріоритетною ціллю "ПСЖ" на випадок, якщо Кіліан Мбаппе залишить клуб. Той взагалі заявив, що готовий провести весь рік без футболу, якщо його цього літа не відпустять у “Реал”.

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