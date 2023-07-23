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Дембеле предлагали переехать в Саудовскую Аравию за 200 миллионов евро

23 июля 2023 13:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Дембеле предлагали переехать в Саудовскую Аравию за 200 миллионов евро
Что выберет игрок сборной Франции. Фото: Twitter/Ousman Dembele
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Клубы Саудовской Аравии продолжают попытки разрыва трансферного окна. В этот раз невероятное предложение получил игрок "Барселоны" Усман Дембеле. За 5-летний контракт с клубом Роналду "Аль-Насром" игрок должен получить 200 миллионов евро.

Об этом сообщает футбольное издание Footmercato.

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Как и другие саудовские команды, Аль-Наср идеально открыл свое трансферное окно, подписав Секо Фофана из "Ланса" и Марсело Брозовича из "Интера". Потратив 43 миллиона на этих двух игроков, команда под руководством Луиша Каштру задалась целью приобрести нового правого вингера.

Другой вингер сборной Франции в приоритете

Если не получился вариант с Диаби, "желто-синие" переключились на другого игрока сборной Франции — Дембеле из "Барселоны". Клуб из Персидского залива сделал игроку просто безумное предложение и предложил 5-летний контракт с зарплатой около 40 миллионов евро.

В общей сложности француз мог бы получить 200 миллионов евро, если бы подписал этот контракт. Просто удивительные цифры для бывшего игрока "Ренна" и "Боруссии". Саудиты также готовы были заплатить 50 миллионов евро, сумму пункта о переходе действующего этим летом игрока. Однако игрок отказался от такого шанса, несмотря на колоссальные суммы сделки.

Ранее сообщалось, что Дембеле является приоритетной целью "ПСЖ" на случай, если Килиан Мбаппе покинет клуб. Тот вообще заявил, что готов провести весь год без футбола, если его этим летом не отпустят в "Реал".

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