"Деніел б'є дуже сильно": ексчемпіон світу розповів, чим закінчиться бій Усик — Дюбуа
Колишній чемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях Карл Фремптон поділився думками щодо можливого поєдинку між Олександром Усиком тв Деніелем Дюбуа. Експерт вважає, що у англієць володіє певними перевагами, однак перемогти українця йому буде вкрай непросто.
Про це він розповів в інтерв'ю BT Sport.
У Дюбуа сильніший удар
Карл Фремптон перконаний, що перемогти Усика Дюбуа буде дуже складно. Ексчемпіон світу відзначає потужний удар англійця, однак впевнений, що це не допоможе йому впоратись з українцем.
"Важко знайти аргументи, чому Дюбуа переможе. Я вважаю, що він потужний панчер, і ви можете чітко побачити, що Даніел б'є дуже сильно. Дюбуа — великий і атлетичний хлопець, він набагато більший за Усика. Я можу припустити, що він б'є сильніше, ніж Усик. Але мені здається, що рухливість Олександра виявиться йому не по зубах. Думаю, що Усик його засмутить", — вважає Фремптон.
Експерт також припустив, що бій може закінчитися достроково.
"Мені здається, що в якийсь момент бій може навіть закінчитися зупинкою в пізніх раундах. Я не кажу, що це неодмінно станеться, але думаю, що більшість фанатів зі мною погодиться.
Здається, це дуже складне завдання для Дюбуа. Але треба пам'ятати, що Даніел дуже молодий. У нього ще багато часу, щоб завоювати титул чемпіона світу. Я можу припустити, що він це зробить", — зазначив Фремптон.
Поєдинок між Усиком та Дюбуа може відбутися наприкінці літа цього року. Принаймні раніше Олександр заявляв, що палнує битися проти Деніела, який є обов'язковим претендентом від WBA у суперважкій вазі.
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