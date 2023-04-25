Ексчемпіон світу розповів, чим закінчиться бій Усик — Дюбуа

Український боксер Олександр Усик. Фото: УНІАН/Валерій Білокрил

Колишній чемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях Карл Фремптон поділився думками щодо можливого поєдинку між Олександром Усиком тв Деніелем Дюбуа. Експерт вважає, що у англієць володіє певними перевагами, однак перемогти українця йому буде вкрай непросто.

Про це він розповів в інтерв'ю BT Sport.

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У Дюбуа сильніший удар

Карл Фремптон перконаний, що перемогти Усика Дюбуа буде дуже складно. Ексчемпіон світу відзначає потужний удар англійця, однак впевнений, що це не допоможе йому впоратись з українцем.

"Важко знайти аргументи, чому Дюбуа переможе. Я вважаю, що він потужний панчер, і ви можете чітко побачити, що Даніел б'є дуже сильно. Дюбуа — великий і атлетичний хлопець, він набагато більший за Усика. Я можу припустити, що він б'є сильніше, ніж Усик. Але мені здається, що рухливість Олександра виявиться йому не по зубах. Думаю, що Усик його засмутить", — вважає Фремптон.

Експерт також припустив, що бій може закінчитися достроково.

"Мені здається, що в якийсь момент бій може навіть закінчитися зупинкою в пізніх раундах. Я не кажу, що це неодмінно станеться, але думаю, що більшість фанатів зі мною погодиться.

Здається, це дуже складне завдання для Дюбуа. Але треба пам'ятати, що Даніел дуже молодий. У нього ще багато часу, щоб завоювати титул чемпіона світу. Я можу припустити, що він це зробить", — зазначив Фремптон.

Поєдинок між Усиком та Дюбуа може відбутися наприкінці літа цього року. Принаймні раніше Олександр заявляв, що палнує битися проти Деніела, який є обов'язковим претендентом від WBA у суперважкій вазі.

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