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"Дэниел бьет очень сильно": экс-чемпион мира рассказал, чем закончится бой Усик — Дюбуа

25 апреля 2023 21:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Экс-чемпион мира рассказал, чем закончится бой Усик — Дюбуа
Украинский боксер Александр Усик. Фото: УНИАН/Валерий Билокрыл
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Карл Фрэмптон поделился мнениям о возможном поединке между Александром Усиком и Дэниелем Дюбуа. Эксперт считает, что англичанин владеет определенными преимуществами, однако победить украинца ему будет крайне непросто.

Об этом он рассказал в интервью BT Sport.

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У Дюбуа более сильный удар

Карл Фремптон убежден, что победить Усика Дюбуа будет очень сложно. Эксчемпион мира отмечает мощный удар англичанина, однако уверен, что это не поможет ему справиться с украинцем.

"Трудно найти аргументы, почему Дюбуа победит. Я считаю, что он мощный панчер, и вы можете четко увидеть, что Дэниел бьет очень сильно. Дюбуа — большой и атлетический парень, он гораздо больше Усика. Я могу предположить, что он бьет сильнее Усика. Но мне кажется, что подвижность Александра окажется ему не по зубам. Думаю, что Усик его огорчит", — считает Фрэмптон.

Эксперт также предположил, что сражение может закончиться досрочно.

"Мне кажется, что в какой-то момент бой может даже закончиться остановкой в поздних раундах. Я не говорю, что это обязательно произойдет, но думаю, что большинство фанатов со мной согласятся.

По-моему, это очень сложная задача для Дюбуа. Но надо помнить, что Дэниел очень молод. У него еще много времени, чтобы завоевать титул чемпиона мира. Я могу предположить, что он это сделает", — отметил Фрэмптон.

Поединок между Усиком и Дюбуа может состояться в конце лета этого года. По крайней мере, ранее Александр заявлял, что готов сражаться против Дэниела, который является обязательным претендентом от WBA в супертяжелом весе.

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