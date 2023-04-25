Президент ПАРЄ прокоментував допуск російських спортсменів на Олімпіаду-2024

Олімпійські кільця у Парижі. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс прокоментував можливу участь білоруських та російських спортсменів у дисциплінах літньої Олімпіади у Парижі. Їх можуть допустити до Ігор через відповідну рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Під час весняної пленарної сесії ПАРЄ голова організації звернувся до теми спорту. Він пояснив, чому росіян та білорусів не можна пускати на Олімпіаду-2024, повідомляє "Укрінформ".

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"Ми повинні чітко усвідомлювати, що спорт вже давно вийшов за межі дозвілля, де люди змагаються, хто далі стрибне або підніме більшу вагу. Завдяки величезній популярності серед громадськості та уваги журналістів, спорт перетворився на потужний інструмент, який виховує тих, хто ним займається. Він пропагандує такі важливі цінності, як справедливість, чесність, взаємоповага, рівність.

Спорт не тільки виховує тих, хто безпосередньо займається спортивною діяльністю, але й здатний передавати та поширювати цінності, ідеї та моделі поведінки у суспільстві загалом”, — заявив Тіні Кокс.

Наслідки російської атаки. Фото: REUTERS/Viktoriia Yakymenko

Вплив спорту на людей

Глава ПАРЄ вважає, що не можна недооцінювати силу спорту у впливі на погляди людей. Олімпійський рух має пропагувати цінності миру, демократії, прав людини та верховенства права.

"Рішення про допуск російських і білоруських спортсменів до участі в Іграх 2024 року в Парижі в умовах широкомасштабної агресивної війни Росії проти України багатьма вважається не тільки таким, що суперечить місії Олімпізму сприяти миру, але й розширить можливості та служить пропагандистським цілям агресора.

Для багатьох участь російських спортсменів, значна кількість яких є членами російських збройних сил чи спецслужб, абсолютно немислима та неприйнятна, враховуючи трагічну втрату тисяч українських життів, серйозні воєнні злочини, вчинені російською армією в Україні, а також біль та страждання, які ця агресія продовжує викликати щодня", — додав Тіні Кокс.

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