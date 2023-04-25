Президент ПАСЕ прокомментировал доступ российских спортсменов на Олимпиаду-2024
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс прокомментировал возможное участие белорусских и российских спортсменов в дисциплинах летней Олимпиады в Париже. Их могут допустить к Играм из-за соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).
Во время весенней пленарной сессии ПАСЕ глава этой организации обратился к теме спорта. Он объяснил, почему россиян и белорусов нельзя пускать на Олимпиаду-2024, сообщает "Укринформ".
"Мы должны четко отдавать себе отчет, что спорт уже давно превратился из вида досуга, где люди соревнуются, кто дальше прыгнет или поднимет больший вес. Благодаря огромной популярности среди общественности и вниманию журналистов, спорт превратился в мощный инструмент, воспитывающий тех, кто им занимается, такие важные ценности, как справедливость, честность, взаимоуважение, равенство.
Спорт не только воспитывает тех, кто непосредственно занимается спортивной деятельностью, но и способен передавать и распространять ценности, идеи и модели поведения в обществе в целом", — заявил Тини Кокс.
Влияние спорта на людей
Глава ПАСЕ считает, что нельзя недооценивать силу спорта во влиянии на взгляды людей. Олимпийское движение должно пропагандировать ценности мира, демократии, права человека и верховенства права.
"Решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Играх 2024 года в Париже в условиях широкомасштабной агрессивной войны России против Украины многими считается не только противоречащим миссии Олимпизма содействовать миру, но и расширит возможности и служит пропагандистским целям агрессора.
Для многих участие российских спортсменов, значительное количество которых являются членами российских вооруженных сил или спецслужб, абсолютно немыслимо и неприемлемо, учитывая трагическую потерю тысяч украинских жизней, серьезные военные преступления, совершенные российской армией в Украине, а также боль и страдания, которые эта агрессия продолжает вызывать каждый день", — добавил Тини Кокс.
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