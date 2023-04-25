Президент ПАСЕ прокомментировал доступ российских спортсменов на Олимпиаду-2024

Олимпийские кольца в Париже. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс прокомментировал возможное участие белорусских и российских спортсменов в дисциплинах летней Олимпиады в Париже. Их могут допустить к Играм из-за соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Во время весенней пленарной сессии ПАСЕ глава этой организации обратился к теме спорта. Он объяснил, почему россиян и белорусов нельзя пускать на Олимпиаду-2024, сообщает "Укринформ".

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"Мы должны четко отдавать себе отчет, что спорт уже давно превратился из вида досуга, где люди соревнуются, кто дальше прыгнет или поднимет больший вес. Благодаря огромной популярности среди общественности и вниманию журналистов, спорт превратился в мощный инструмент, воспитывающий тех, кто им занимается, такие важные ценности, как справедливость, честность, взаимоуважение, равенство.

Спорт не только воспитывает тех, кто непосредственно занимается спортивной деятельностью, но и способен передавать и распространять ценности, идеи и модели поведения в обществе в целом", — заявил Тини Кокс.

Последствия российской атаки. Фото: REUTERS/Viktoriia Yakymenko

Влияние спорта на людей

Глава ПАСЕ считает, что нельзя недооценивать силу спорта во влиянии на взгляды людей. Олимпийское движение должно пропагандировать ценности мира, демократии, права человека и верховенства права.

"Решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Играх 2024 года в Париже в условиях широкомасштабной агрессивной войны России против Украины многими считается не только противоречащим миссии Олимпизма содействовать миру, но и расширит возможности и служит пропагандистским целям агрессора.

Для многих участие российских спортсменов, значительное количество которых являются членами российских вооруженных сил или спецслужб, абсолютно немыслимо и неприемлемо, учитывая трагическую потерю тысяч украинских жизней, серьезные военные преступления, совершенные российской армией в Украине, а также боль и страдания, которые эта агрессия продолжает вызывать каждый день", — добавил Тини Кокс.

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