Бій Дерев'янченка проти Мбіллі: українець програв через травму

Дерев'янченко — Мбіллі. Фото: Top Rank

У Квебеку, Канада, відбулося велике боксерське шоу за участю українця Сергія Дерев'янченка. Суперником українця став раніше непереможений молодий французький нокаутер Крістіан Мбіллі.

Українець програв поєдинок, але через травму майже весь бій бився з однією рукою, повідомив портал Новини.LIVE.

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Scores

100-90

99-91

98-92



Canelo vs. Mbilli is the best and most exciting fight to make at 168 due to their styles meshing well. #MbilliDerevyanchenko pic.twitter.com/0MDeuUo0r4 — 112 Fighting Sports (@112FIGHTNSPORTS) August 18, 2024

Бій Дерев'янченко — Мбіллі

Французький боксер був фаворитом поєдинку через свій вік, розміри і нокаутуючий удар. Тож не дивно, що Дерев'янченко віддав опонентові початок бою. Українець хотів швидко вимотати суперника, який не має досвіду боїв понад 8 раундів, проведених у високому темпі.

У третьому раунді всі побачили добрі атаки Дерев'янченка, але перед четвертою трихвилинкою українець повідомив своїм тренерам, що не може завдавати ударів лівою рукою. Саме цей момент вирішив результат поєдинку.

З четвертого по десятий раунд Дерев'янченко боксував однією рукою, що дуже вплинуло на його роботу у захисті. Українець іноді дуже добре працював однією рукою, але у захисті одних ніг не вистачало, оскільки суперник часто атакував у зону лівої руки.

Після фінального гонгу судді віддали перемогу Мбіллі: 100-90, 99-91, 98-92.

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