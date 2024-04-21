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Дерев'янченко здобув впевнену перемогу над американцем Александером

21 квітня 2024 08:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Дерев'янченко здобув впевнену перемогу над американцем Александером
Дерев'янченко та Александер. Фото: twitter/GoldenBoyBoxing
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український суперсередньоваговик Сергій Дерев'янченко закрив поразку від Хайме Мунгуї та впевнено побив америнкаця Вона Александера. Це була 15 перемога українця на професійному ринзі.

Подробиці успіху українського боксера — в матеріалі Новини.LIVE.

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Поєдинок відбувся у ніч на неділю, 21 квітня, на арені Barclays Center у Брукліні, Нью-Йорк, США. Дерев'янченко володів ініціативою від початку бою і з кожним раундом лише нарощував перевагу, діючи більш активно та завдаючи більше точних ударів.

Нокдаун та одноголосна перемога

У восьмому раунді український боксер ударом по корпусу відправив суперника в нокдаун, але добити його не вийшло, оскільки рефері затримав відновлення поєдинку до кінця трихвилинки.

Бій тривав усі 10 раундів, за підсумками яких Дерев'янченку присудили перемогу одноголосним рішенням із рахунком 100-89, 100-89, 100-89.

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США
бокс
Сергій Дерев'янченко
професійний бокс

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