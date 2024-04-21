Дерев'янченко здобув впевнену перемогу над американцем Александером
Український суперсередньоваговик Сергій Дерев'янченко закрив поразку від Хайме Мунгуї та впевнено побив америнкаця Вона Александера. Це була 15 перемога українця на професійному ринзі.
Подробиці успіху українського боксера — в матеріалі Новини.LIVE.
Поєдинок відбувся у ніч на неділю, 21 квітня, на арені Barclays Center у Брукліні, Нью-Йорк, США. Дерев'янченко володів ініціативою від початку бою і з кожним раундом лише нарощував перевагу, діючи більш активно та завдаючи більше точних ударів.
Нокдаун та одноголосна перемога
У восьмому раунді український боксер ударом по корпусу відправив суперника в нокдаун, але добити його не вийшло, оскільки рефері затримав відновлення поєдинку до кінця трихвилинки.
Super Middleweight clash pushes Derevyanchenko to 15 wins 💪 #HaneyGarcia | Preliminary Bouts— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) April 20, 2024
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Бій тривав усі 10 раундів, за підсумками яких Дерев'янченку присудили перемогу одноголосним рішенням із рахунком 100-89, 100-89, 100-89.
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