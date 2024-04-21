Дерев'янченко здобув впевнену перемогу над американцем Александером

Дерев'янченко та Александер. Фото: twitter/GoldenBoyBoxing

Український суперсередньоваговик Сергій Дерев'янченко закрив поразку від Хайме Мунгуї та впевнено побив америнкаця Вона Александера. Це була 15 перемога українця на професійному ринзі.

Подробиці успіху українського боксера — в матеріалі Новини.LIVE.

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Поєдинок відбувся у ніч на неділю, 21 квітня, на арені Barclays Center у Брукліні, Нью-Йорк, США. Дерев'янченко володів ініціативою від початку бою і з кожним раундом лише нарощував перевагу, діючи більш активно та завдаючи більше точних ударів.

Нокдаун та одноголосна перемога

У восьмому раунді український боксер ударом по корпусу відправив суперника в нокдаун, але добити його не вийшло, оскільки рефері затримав відновлення поєдинку до кінця трихвилинки.

Super Middleweight clash pushes Derevyanchenko to 15 wins 💪 #HaneyGarcia | Preliminary Bouts

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Бій тривав усі 10 раундів, за підсумками яких Дерев'янченку присудили перемогу одноголосним рішенням із рахунком 100-89, 100-89, 100-89.

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