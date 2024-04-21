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Деревянченко одержал уверенную победу над американцем Александером

21 апреля 2024 08:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Деревянченко одержал уверенную победу над американцем Александером
Деревянченко и Александер. Фото: twitter/GoldenBoyBoxing
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский суперсредневес Сергей Деревянченко закрыл поражение от Хайме Мунгуи и уверенно избил американца Она Александера. Это была 15-я победа украинца на профессиональном ринге.

Подробности успеха украинского боксера — в материале Новини.LIVE.

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Поединок прошел в ночь на воскресенье, 21 апреля, на арене Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк, США. Деревянченко владел инициативой с начала боя и с каждым раундом лишь наращивал преимущество, действуя более активно и нанося более точных ударов.

Нокдаун и единогласная победа

В восьмом раунде украинский боксер ударом по корпусу отправил соперника в нокдаун, но добить его не получилось, поскольку рефери задержал возобновление поединка до конца трехминутки.

Бой длился все 10 раундов, по итогам которых Деревянченко присудили победу единогласным решениям со счетом 100-89, 100-89, 100-89.

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США
бокс
Сергей Деревянченко
профессиональный бокс

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