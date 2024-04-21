Деревянченко одержал уверенную победу над американцем Александером
Украинский суперсредневес Сергей Деревянченко закрыл поражение от Хайме Мунгуи и уверенно избил американца Она Александера. Это была 15-я победа украинца на профессиональном ринге.
Подробности успеха украинского боксера — в материале Новини.LIVE.
Поединок прошел в ночь на воскресенье, 21 апреля, на арене Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк, США. Деревянченко владел инициативой с начала боя и с каждым раундом лишь наращивал преимущество, действуя более активно и нанося более точных ударов.
Нокдаун и единогласная победа
В восьмом раунде украинский боксер ударом по корпусу отправил соперника в нокдаун, но добить его не получилось, поскольку рефери задержал возобновление поединка до конца трехминутки.
Super Middleweight clash pushes Derevyanchenko to 15 wins 💪 #HaneyGarcia | Preliminary Bouts— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) 20 апреля, 2024
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Бой длился все 10 раундов, по итогам которых Деревянченко присудили победу единогласным решениям со счетом 100-89, 100-89, 100-89.
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