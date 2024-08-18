Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Деревянченко уступил Мбилли — украинец из-за травмы боксировал одной рукой arrow

Деревянченко уступил Мбилли — украинец из-за травмы боксировал одной рукой

18 августа 2024 08:37
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Бой Деревянченко против Мбилли: украинец проиграл из-за травмы
Деревянченко — Мбилли. Фото: Top Rank
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Квебеке, Канада, прошло большое боксерское шоу с участием украинца Сергея Деревянченко. Соперником украинца стал ранее непобежденный молодой французский нокаутер Кристиан Мбилли.

Украинец проиграл поединок, но из-за травмы почти весь бой дрался с одной рукой, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Бой Деревянченко — Мбилли

Французский боксер был фаворитом поединка из-за своего возраста, размеров и нокаутирующего удара. Поэтому не удивительно, что Деревянченко отдал оппоненту начало боя. Украинец хотел быстро вымотать соперника, который не имеет опыта боев более 8 раундов, проведенных в высоком темпе.

В третьем раунде все увидели хорошие атаки Деревянченко, но перед четвертой трехминуткой украинец сообщил своим тренерам, что не может наносить удары левой рукой. Именно это момент предрешил исход поединка.

С четвертого по десятый раунд Деревянченко боксировал одной рукой, что сильно повлияло на его работу в защите. Украинец иногда очень хорошо работал одной рукой, но в защите одних ног не хватало, поскольку соперник очень часто атаковал в зону левой руки.

После финального гонга судьи отдали победу Мбилли: 100-90, 99-91, 98-92.

Напомним, Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе.

"Эвертон" нашел замену Миколенко — украинец готовится к смене клуба.

Беленюк впервые раскрыл завесу тайны о личной жизни.

Харлан объяснила, почему кричит после побед во время фехтовальных поединков.

Коляденко назвала человека, которому посвятила свою медаль Олимпиады-2024.

бокс Сергей Деревянченко профессиональный бокс украинские боксеры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:53 На Прикарпатье боец ВСУ самовольно сбежал из воинской части — как его наказал суд

08:37 Деревянченко уступил Мбилли — украинец из-за травмы боксировал одной рукой

08:30 В КМВА рассказали, чем во второй раз за день враг атаковал Киев — детали

08:00 Очереди на границе Украины — на каких КПП утром фиксируют пробки с автомобилей

07:37 На левом берегу Киева раздались взрывы — что известно

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

07:30 В Пролетарске Ростовской области БпЛА атаковали нефтебазу

07:30 Какие штрафы ожидают мужчин за границей за необновление данных в ТЦК

07:21 В Житомирской области мужчина разбил нос работнику ТЦК — что решил суд

07:21 В МАГАТЭ сообщили об ухудшении ситуации на ЗАЭС в результате взрыва беспилотника

07:18 Россияне трижды в месяц атакуют Киев ракетами из КНДР — КМВА о последствиях удара по столице утром

08:53 На Прикарпатье боец ВСУ самовольно сбежал из воинской части — как его наказал суд

08:37 Деревянченко уступил Мбилли — украинец из-за травмы боксировал одной рукой

08:30 В КМВА рассказали, чем во второй раз за день враг атаковал Киев — детали

08:00 Очереди на границе Украины — на каких КПП утром фиксируют пробки с автомобилей

07:37 На левом берегу Киева раздались взрывы — что известно

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

07:30 В Пролетарске Ростовской области БпЛА атаковали нефтебазу

07:30 Какие штрафы ожидают мужчин за границей за необновление данных в ТЦК

07:21 В Житомирской области мужчина разбил нос работнику ТЦК — что решил суд

07:21 В МАГАТЭ сообщили об ухудшении ситуации на ЗАЭС в результате взрыва беспилотника

07:18 Россияне трижды в месяц атакуют Киев ракетами из КНДР — КМВА о последствиях удара по столице утром

Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

Text

00:08 Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

17 августа 2024
Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут