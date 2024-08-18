Бой Деревянченко против Мбилли: украинец проиграл из-за травмы

Деревянченко — Мбилли. Фото: Top Rank

В Квебеке, Канада, прошло большое боксерское шоу с участием украинца Сергея Деревянченко. Соперником украинца стал ранее непобежденный молодой французский нокаутер Кристиан Мбилли.

Украинец проиграл поединок, но из-за травмы почти весь бой дрался с одной рукой, сообщил портал Новини.LIVE.

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Scores

100-90

99-91

98-92



Canelo vs. Mbilli is the best and most exciting fight to make at 168 due to their styles meshing well. #MbilliDerevyanchenkopic.twitter.com/0MDeuUo0r4 — 112 Fighting Sports (@112FIGHTNSPORTS) August 18, 2024

Бой Деревянченко — Мбилли

Французский боксер был фаворитом поединка из-за своего возраста, размеров и нокаутирующего удара. Поэтому не удивительно, что Деревянченко отдал оппоненту начало боя. Украинец хотел быстро вымотать соперника, который не имеет опыта боев более 8 раундов, проведенных в высоком темпе.

В третьем раунде все увидели хорошие атаки Деревянченко, но перед четвертой трехминуткой украинец сообщил своим тренерам, что не может наносить удары левой рукой. Именно это момент предрешил исход поединка.

С четвертого по десятый раунд Деревянченко боксировал одной рукой, что сильно повлияло на его работу в защите. Украинец иногда очень хорошо работал одной рукой, но в защите одних ног не хватало, поскольку соперник очень часто атаковал в зону левой руки.

После финального гонга судьи отдали победу Мбилли: 100-90, 99-91, 98-92.

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