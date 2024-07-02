Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Дешам емоційно прокоментував перемогу Франції над Бельгією arrow

Дешам емоційно прокоментував перемогу Франції над Бельгією

2 липня 2024 09:52
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Дідьє Дешам висловився після перемоги над Бельгією у 1/8 фіналу Євро
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам емоційно прокоментував перемогу над Бельгією у 1/8 фіналу Євро. За його словами, французи робили усе можливе, щоб створювати моменти. 

Про це пише Football.ua.

Читайте також:

Франція вийшла до чвертьфіналу Євро-2024

Дешам заявив, що збірна Франції зробила набагато більше моментів ніж бельгійці. 

"Ми помітно додали, а наш суперник діяв дуже обережно, хоч на папері вважається атакувальною командою. Ми робили все можливе, щоби створювати моменти. І ми їх створили більше ніж суперник. Ми вичікували і не потрапили в їхню пастку. Я цьому радий, але загалом неможливо перемагати, просто володіючи м'ячем", — розповів він. 

Крім цього він поділився, що вихід до чвертьфіналу став для них приємною подією, на яку всі чекали. 

"Нічого не відбувається просто по клацанню. Тепер ми справді у чвертьфіналі, і це дуже важлива фаза", — сказав Дешам.

Вже 5 липня Франція зустрінеться з Португалією у чвертьфіналі.

Нагадаємо, Бущан піде з "Динамо" — як успіх Грузії на Євро вплинув на кар'єру гравця

Роналду встановив антирекорд на Євро-2024 — чим відзначився португалець. 

Де Брюйне нахамив журналістам після вильоту Бельгії з Євро-2024. 

Шапаренко стане гравцем "Лаціо" — відома принизлива сума трансферу. 

"Динамо" найближчим часом перехопить у "Шахтаря" молоду зірку "Дніпра-1". 

Бельгія Євро-2024 Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам тренер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо