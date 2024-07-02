Дідьє Дешам висловився після перемоги над Бельгією у 1/8 фіналу Євро

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам емоційно прокоментував перемогу над Бельгією у 1/8 фіналу Євро. За його словами, французи робили усе можливе, щоб створювати моменти.

Про це пише Football.ua.

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Дешам заявив, що збірна Франції зробила набагато більше моментів ніж бельгійці.

"Ми помітно додали, а наш суперник діяв дуже обережно, хоч на папері вважається атакувальною командою. Ми робили все можливе, щоби створювати моменти. І ми їх створили більше ніж суперник. Ми вичікували і не потрапили в їхню пастку. Я цьому радий, але загалом неможливо перемагати, просто володіючи м'ячем", — розповів він.

Крім цього він поділився, що вихід до чвертьфіналу став для них приємною подією, на яку всі чекали.

"Нічого не відбувається просто по клацанню. Тепер ми справді у чвертьфіналі, і це дуже важлива фаза", — сказав Дешам.

Вже 5 липня Франція зустрінеться з Португалією у чвертьфіналі.

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