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Дешам эмоционально прокомментировал победу Франции над Бельгией

2 июля 2024 09:52
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Дидье Дешам высказался после победы над Бельгией в 1/8 финала Евро
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам эмоционально прокомментировал победу над Бельгией в 1/8 финала Евро. По его словам, французы делали все возможное, чтобы создавать моменты.

Об этом пишет Football.ua.

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Дешам заявил, что сборная Франции сделала гораздо больше моментов, чем бельгийцы.

"Мы заметно добавили, а наш соперник действовал очень осторожно, хотя на бумаге считается атакующей командой. Мы делали все возможное, чтобы создавать моменты. И мы их создали больше, чем соперник. Мы выжидали и не попали в их ловушку. Я этому рад, но вообще невозможно побеждать, просто обладая мячом", — рассказал он.

Кроме этого он поделился, что выход в четвертьфинал стал для них приятным событием, которого все ждали.

"Ничего не происходит просто по щелчку. Теперь мы действительно в четвертьфинале, и это очень важная фаза", — сказал Дешам.

Уже 5 июля Франция встретится с Португалией в четвертьфинале.

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Бельгия Евро-2024 Сборная Франции по футболу Дидье Дешам тренер

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