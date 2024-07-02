Дидье Дешам высказался после победы над Бельгией в 1/8 финала Евро

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам эмоционально прокомментировал победу над Бельгией в 1/8 финала Евро. По его словам, французы делали все возможное, чтобы создавать моменты.

Об этом пишет Football.ua.

Читайте также:

Франция вышла в четвертьфинал Евро-2024

Дешам заявил, что сборная Франции сделала гораздо больше моментов, чем бельгийцы.

"Мы заметно добавили, а наш соперник действовал очень осторожно, хотя на бумаге считается атакующей командой. Мы делали все возможное, чтобы создавать моменты. И мы их создали больше, чем соперник. Мы выжидали и не попали в их ловушку. Я этому рад, но вообще невозможно побеждать, просто обладая мячом", — рассказал он.

Кроме этого он поделился, что выход в четвертьфинал стал для них приятным событием, которого все ждали.

"Ничего не происходит просто по щелчку. Теперь мы действительно в четвертьфинале, и это очень важная фаза", — сказал Дешам.

Уже 5 июля Франция встретится с Португалией в четвертьфинале.

Напомним, Бущан уйдет из "Динамо" — как успех Грузии на Евро повлиял на карьеру игрока.

Роналду установил антирекорд на Евро-2024 – чем отличился португалец.

Де Брюйне нахамил журналистам после вылета Бельгии с Евро-2024.

Шапаренко станет игроком "Лацио" — известна унизительная сумма трансфера.

"Динамо" в ближайшее время перехватит у "Шахтера" молодую звезду "Днепра-1".