Десять лижниць госпіталізовано під час Спартакіади у Росії

Падіння спортсменок на трасі. Фото: скриншот YouTube

У Сочі проходить Спартакіада, яка замінює для росіян участь у міжнародних турнірах. Під час першості стався інцидент, внаслідок якого багато спортсменок отримали травми.

Десять лижниць негайно доставили до лікарні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

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Під час Спартакіади у Сочі погодні умови виявились настільки складними, що це призвело до масового падіння лижниць під час мас-старту на 10 кілометрів класичним стилем.

За практично нульової видимості декілька дівчат наскочили на перешкоду та впали. Спортсменки, які спускалися зі схилу наступними, натикалися на своїх суперниць і також падали.

Результати падіння на трасі

Одразу 15 спортсменок зійшли з дистанції внаслідок травматичного інциденту на Спартакіаді. Жінки зазнали травм різного ступеня тяжкості. Десять лижниць було госпіталізовано.

Падіння спортсменок на схилі. Фото: скриншот YouTube

За підсумками інциденту було здійснено розслідування. Винними у трагедії було визнано організаторів мас-старту. Незадовго до спуску лижниць на схилі працював спеціальний ратрак, який мав зробити поверхню однорідною трасою для спортсменок. Однак схил вкрився крижаною кіркою.

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