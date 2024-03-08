Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Десять лижниць госпіталізовано під час Спартакіади у Росії arrow

Десять лижниць госпіталізовано під час Спартакіади у Росії

8 березня 2024 14:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Десять лижниць госпіталізовано під час Спартакіади у Росії
Падіння спортсменок на трасі. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У Сочі проходить Спартакіада, яка замінює для росіян участь у міжнародних турнірах. Під час першості стався інцидент, внаслідок якого багато спортсменок отримали травми.

Десять лижниць негайно доставили до лікарні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також:

Під час Спартакіади у Сочі погодні умови виявились настільки складними, що це призвело до масового падіння лижниць під час мас-старту на 10 кілометрів класичним стилем.

За практично нульової видимості декілька дівчат наскочили на перешкоду та впали. Спортсменки, які спускалися зі схилу наступними, натикалися на своїх суперниць і також падали.

Результати падіння на трасі

Одразу 15 спортсменок зійшли з дистанції внаслідок травматичного інциденту на Спартакіаді. Жінки зазнали травм різного ступеня тяжкості. Десять лижниць було госпіталізовано.

Падіння спортсменок
Падіння спортсменок на схилі. Фото: скриншот YouTube

За підсумками інциденту було здійснено розслідування. Винними у трагедії було визнано організаторів мас-старту. Незадовго до спуску лижниць на схилі працював спеціальний ратрак, який мав зробити поверхню однорідною трасою для спортсменок. Однак схил вкрився крижаною кіркою.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний може стати гравцем "Манчестер Сіті".

Зінченко готується до трансферу з "Арсенала" — на нього претендують два клуби.

Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер. 

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

росіяни
експорт
Лижний спорт
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня