Десять лыжниц госпитализированы во время Спартакиады в России

Падение спортсменок на трассе. Фото: скриншот YouTube

В Сочи проходит Спартакиада, которая заменяет для россиян участие в международных турнирах. Во время первенства произошел инцидент, в результате которого многие спортсменки получили травмы.

Десять лыжниц экстренно доставили в больницу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Во время Спартакиады в Сочи погодные условия оказались настолько сложными, что это привело к массовому падения лыжниц во время масс-старта на 10 километров классическим стилем.

При практически нулевой видимости несколько девушек наскочили на препятствие и упали. Спортсменки, которые спускались со склона следующими, натыкались на своих соперниц и тоже падали.

Результаты падения на трассе

Сразу 15 спортсменок сошли с дистанции в результате травматического инцидента на Спартакиаде. Девушки получили травмы разной степени тяжести. Десять лыжниц были госпитализированы.

Падение спортсменок на склоне. Фото: скриншот YouTube

По итогам инцидента было проведено расследование. Виновными в трагедии были признаны организаторы масс-старта. Незадолго до спуска лыжниц на склоне работал специальный ратрак, который должен был сделать поверхность трассы однородной для спортсменок. Однако склон покрылся ледяной коркой.

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