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Президент МОК Бах неожиданно раскритиковал российских спортсменов

8 марта 2024 10:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Президент МОК Бах неожиданно раскритиковал российских спортсменов
Томас Бах во время интервью. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал высказывание главы МИД России Сергея Лаврова об "измене идеалов олимпизма". Таким образом официальная Москва отреагировала на позицию МОК по поводу российских спортсменов. 

Бах отметил, что комментарии российских официальных лиц становятся все более агрессивными, сообщает The Guardian.

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В России до последнего надеялись на то, что МОК допустит местных спортсменов до участия в Олимпиаде-2024, причем не под нейтральным, а под официальным государственным флагом. Томас Бах так и не принял это решение, что разозлило официальную Москву. 

Олимпиада-2024
Промо Олимпиады в Париже. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Бах ответил на обвинения Лаврова

Глава МИД России Лавров фактически обвинил Баха в предвзятости. В ответ президент МОК заявил, что россияне регулярно нарушают Олимпийскую хартию.

Олимпиада-2024
Презентация олимпийских медалей. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Бах считает, что правительство России виновато в манипуляциях с антидопинговой системой. Немало местных спортсменов пострадало от этих действий, многие из них до сих пор дисквалифицированы. По версии Баха, именно это стало одной из причин, по которой россияне не допущены до участия в Олимпиаде-2024. 

"Российское правительство игнорирует тот факт, что его действия заставили нас принять определенные решения. Именно вопиющее нарушение Олимпийской хартии повлекло за собой наши действия", — заявил президент МОК. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком "Манчестер Сити"

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спорт
россияне
Олимпийские игры
Олимпиада-2024
МОК
Томас Бах

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