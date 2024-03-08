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Президент МОК Бах несподівано розкритикував російських спортсменів

8 березня 2024 10:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Президент МОК Бах несподівано розкритикував російських спортсменів
Томас Бах під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах прокоментував висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова про "зраду ідеалів олімпізму". Таким чином, офіційна Москва відреагувала на позицію МОК з приводу російських спортсменів.

Бах зазначив, що коментарі російських офіційних осіб стають дедалі агресивнішими, повідомляє The Guardian.

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У Росії до останнього сподівалися, що МОК допустить місцевих спортсменів до участі в Олімпіаді-2024, причому не під нейтральним, а під офіційним державним прапором. Томас Бах так і не ухвалив це рішення, що розлютило офіційну Москву.

Олімпіада-2024
Промо Олімпіади у Парижі. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Бах відповів на звинувачення Лаврова

Глава МЗС Росії Лавров фактично звинуватив Баха в упередженості. У відповідь президент МОК заявив, що росіяни регулярно порушують Олімпійську хартію.

Олімпіада-2024
Презентація олімпійських медалей. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Бах вважає, що уряд Росії винен у маніпуляціях з антидопінговою системою. Чимало місцевих спортсменів постраждали від цих дій, багато хто з них досі дискваліфікований. За версією Баха, саме це стало однією з причин, через яку росіяни не допущені до участі в Олімпіаді-2024.

"Російський уряд ігнорує той факт, що його дії змусили нас ухвалити певні рішення. Саме кричуще порушення Олімпійської хартії спричинило наші дії", — заявив президент МОК.

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спорт
росіяни
Олімпійські ігри
Олімпіада-2024
МОК
Томас Бах

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