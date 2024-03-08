Президент МОК Бах несподівано розкритикував російських спортсменів
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах прокоментував висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова про "зраду ідеалів олімпізму". Таким чином, офіційна Москва відреагувала на позицію МОК з приводу російських спортсменів.
Бах зазначив, що коментарі російських офіційних осіб стають дедалі агресивнішими, повідомляє The Guardian.
У Росії до останнього сподівалися, що МОК допустить місцевих спортсменів до участі в Олімпіаді-2024, причому не під нейтральним, а під офіційним державним прапором. Томас Бах так і не ухвалив це рішення, що розлютило офіційну Москву.
Бах відповів на звинувачення Лаврова
Глава МЗС Росії Лавров фактично звинуватив Баха в упередженості. У відповідь президент МОК заявив, що росіяни регулярно порушують Олімпійську хартію.
Бах вважає, що уряд Росії винен у маніпуляціях з антидопінговою системою. Чимало місцевих спортсменів постраждали від цих дій, багато хто з них досі дискваліфікований. За версією Баха, саме це стало однією з причин, через яку росіяни не допущені до участі в Олімпіаді-2024.
"Російський уряд ігнорує той факт, що його дії змусили нас ухвалити певні рішення. Саме кричуще порушення Олімпійської хартії спричинило наші дії", — заявив президент МОК.
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