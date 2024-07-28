Пам'ять про Степана Чубенка: десять років з моменту вбивства український голкіпера

Десять років тому бойовики катували та вбили воротаря краматорського Авангарду
Український футбол десять років тому втратив дуже перспективного голкіпера. На Донеччині 27 липня 2014 року бойовики вбили 16-річного Степана Чубенка.
Воротаря краматорського "Авангарду" терористи "ДНР" вбили за проукраїнську позицію, повідомив портал Новини.LIVE.
Трагедія Степана Чубенка
Чубенко у свої 16 років був відомий не лише як талановитий футболіст. Він активно вболівав за донецький "Шахтар", був активістом у своїй школі та організував допомогу дитячому будинку в Краматорську.
З початку подій на початку 2014 року Чубенко брав участь в мітингах за цілісність України. Степан допомагав українським військовим у місті, літнім людям під час обстрілів та зняв з центральної площі прапор "ДНР".
Після захоплення міста мати Чубенка евакуювалась з ним до Росії, де жили бабуся та дідусь футболіста. Однак через місяць він повернувся в Україну, та був затриманий бойовиками "ДНР" при спробі повернутися в Краматорськ через Донецьк. Хлопця затримали за синьо-жовту стрічку.
Чубенка, який продовжував відстоювати незалежність України, сильно били, катували, а потім розстріляли.
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