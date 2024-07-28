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Десять років тому бойовики катували та вбили воротаря краматорського Авангарду

28 липня 2024 10:40
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Пам'ять про Степана Чубенка: десять років з моменту вбивства український голкіпера
Степан Чубенко. Фото: uaheroes.com
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Український футбол десять років тому втратив дуже перспективного голкіпера. На Донеччині 27 липня 2014 року бойовики вбили 16-річного Степана Чубенка.

Воротаря краматорського "Авангарду" терористи "ДНР" вбили за проукраїнську позицію, повідомив портал Новини.LIVE.

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Могила Степана Чубенка. Фото: ukraine-memorial.org

Трагедія Степана Чубенка

Чубенко у свої 16 років був відомий не лише як талановитий футболіст. Він активно вболівав за донецький "Шахтар", був активістом у своїй школі та організував допомогу дитячому будинку в Краматорську.

З початку подій на початку 2014 року Чубенко брав участь в мітингах за цілісність України. Степан допомагав українським військовим у місті, літнім людям під час обстрілів та зняв з центральної площі прапор "ДНР".

Після захоплення міста мати Чубенка евакуювалась з ним до Росії, де жили бабуся та дідусь футболіста. Однак через місяць він повернувся в Україну, та був затриманий бойовиками "ДНР" при спробі повернутися в Краматорськ через Донецьк. Хлопця затримали за синьо-жовту стрічку.

Чубенка, який продовжував відстоювати незалежність України, сильно били, катували, а потім розстріляли.

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