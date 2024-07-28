Память о Степане Чубенко: десять лет с момента убийства украинского голкипера

Степан Чубенко. Фото: uaheroes.com

Украинский футбол десять лет назад потерял очень перспективного голкипера. В Донецкой области 27 июля 2014 года боевики убили 16-летнего Степана Чубенко.

Вратаря краматорского "Авангарда" террористы "ДНР" убили за проукраинскую позицию, сообщил портал Новини.LIVE.

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Могила Степана Чубенко. Фото: ukraine-memorial.org

Трагедия Степана Чубенко

Чубенко в свои 16 лет был известен не только как талантливый футболист. Он активно болел за донецкий "Шахтер", был активистом в своей школе и организовал помощь детскому дому в Краматорске.

С начала событий в начале 2014 года Чубенко принимал участие в митингах за целостность Украины. Степан помогал украинским военным в городе, пожилым людям во время обстрелов и снял с центральной площади флаг "ДНР".

После захвата города мать Чубенко эвакуировалась с ним в Россию, где жили бабушка и дедушка футболиста. Однако через месяц он вернулся в Украину и был задержан боевиками "ДНР" при попытке вернуться в Краматорск через Донецк. Парня задержали за сине-желтую ленту.

Чубенко, который продолжал отстаивать независимость Украины, сильно избивали, пытали, а затем расстреляли.

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