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Деталі трансферу Довбика: несподіваний ініціатор, роль Циганкова та розподіл грошей

8 серпня 2023 13:50
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Агабекян Карен
редактор
Деталі трансферу Довбика: несподіваний ініціатор, роль Циганкова та розподіл грошей
Артем Довбик у новому клубі. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Іспанська "Жирона" підписала форварда збірної України Артема Довбика після складних перемовин. Проблема була в тому, що іспанцям потрібно було домовитися з двома клубами.

Про це повідомив інсайдер Ігор Циганик.

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Зазначимо, що Довбик вже дебютував за "Жирону" в товариському матчі проти "Лаціо", але результативними діями поки не відзначався.

Деталі трансферу

За словами Циганика, ініціатива трансферу Довбика в "Жирону" належить колишньому генеральному директору львівських "Карпат" та футбольному агенту Олегу Смалійчуку. Свого часу за участі цього менеджера відбувалися трансфери до Іспанії Андрія Луніна та Віктора Циганкова.

За результатами складних перемовин було підписано тристоронній контракт, за яким "Дніпро-1" отримає одним платежем 6 млн євро, "Мідтьюлланду" дістанеться 1 млн 750 тисяч євро та 30% від наступного трансферу гравця. В "Жироні" Довбик отримуватиме більшу зарплатню ніж за новим контрактом в останні шість місяців в Україні.

Зазначимо, що в ході перемовин "Дніпро-1" відразу погодився на суму в 6 млн євро, а проблеми в основному були з "Мідтьюлландом", який висував свої умови.

Свою роль у трансфері відіграв й головний тренер "Жирони" Мічел, який після того, як пішов у "Лаціо" Таті Кастельянос зробив українця трансферною ціллю номер один.

Також трансферу посприяв півзахисник "Жирони" Віктор Циганков, який тримав зв’язок з Артемом та запрошував його до Іспанії.

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