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Детали трансфера Довбика: неожиданный инициатор, роль Цыганкова и распределение денег

8 августа 2023 13:50
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Агабекян Карен
редактор
Детали трансфера Довбика: неожиданный инициатор, роль Цыганкова и распределение денег
Артем Довбык в новом клубе. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Испанская "Жирона" подписала форварда сборной Украины Артема Довбика после сложных переговоров. Проблема заключалась в том, что испанцам нужно было договориться с двумя клубами.

Об этом сообщил инсайдер Игорь Цыганик.

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Отметим, что Довбик уже дебютировал за "Жирону" в товарищеском матче против "Лацио", но результативных действий пока не отметился.

Детали трансфера

По словам Цыганика, инициатива трансфера Довбика в "Жирону" принадлежит бывшему генеральному директору львовских "Карпат" и футбольному агенту Олегу Смалийчуку. В свое время с участием этого менеджера проходили трансферы в Испанию Андрея Лунина и Виктора Цыганкова.

По результатам сложных переговоров был подписан трехсторонний контракт, по которому "Днепр-1" получит одним платежом 6 млн евро, "Мидтьюлланду" достанется 1 млн 750 тысяч евро и 30% от следующего трансфера игрока. В "Жироне" Довбик будет получать большую зарплату, чем по новому контракту в последние шесть месяцев в Украине.

Отметим, что в ходе переговоров "Днепр-1" сразу согласился на сумму в 6 млн евро, а проблемы в основном были с выдвигавшим свои условия "Мидтьюлландом".

Свою роль в трансфере сыграл и главный тренер "Жироны" Мичел, который после ухода в "Лацио" Тати Кастельяноса сделал украинца трансферной целью номер один.

Также трансферу помог полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков, который держал связь с Артемом и приглашал его в Испанию.

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