Паралімпійська збірна отримала чергові золоті, срібні та бронзові медалі

Дев'ятий день Паралімпіади знову був для України переможним — скільки медалей завоювали українці
За підсумками дев'ятого дня змагань на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, збірна України завоювала одну золоту, три срібних та дві бронзових медалей. Загальна кількість нагород склала — 67, що на 6 більше, ніж в попередній день.
Таким чином Україна входить в топ-10 найкращих у медальному заліку та займає 8 місце, повідомляє портал Новини.LIVE.
В яких видах спорту отримали медалі українці
"Золото" до української скарбнички приніс:
- Єгор Дементьєв у груповій шосейній гонці на велосипедах (у класі С5);
"Срібні" медалі отримали:
- Людмила Даниліна у бігу на 1500 метрів (у класі Т20);
- Денис Остапченко у запливі на 50 метрів (клас S3);
- Данило Чуфаров у плаванні на 100-метріівці батерфляєм (клас S11).
"Бронзові" нагороди завоювали:
- Максим Ніколенко у настільному тенісі;
- Олена Федота-Ісаєва у фехтуванні на шпагах.
Таким чином, завдяки зусиллям наших паралімпійців Україна тримає восьме місце. Загалом у нас 16 золотих, 23 срібних та 28 бронзових медалей. Загальна кількість нагород становила 67.
Лідером медального заліку досі залишається Китай, який вже завоював 188 медалей. На другій позиції Велика Британія — 84 медалі. Третю сходинку посідає США — 86 медалей.
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