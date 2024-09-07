Паралімпійська збірна отримала чергові золоті, срібні та бронзові медалі

Український велогонщик Єгор Дементьєв. Фото: Мінспорту

За підсумками дев'ятого дня змагань на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, збірна України завоювала одну золоту, три срібних та дві бронзових медалей. Загальна кількість нагород склала — 67, що на 6 більше, ніж в попередній день.

Таким чином Україна входить в топ-10 найкращих у медальному заліку та займає 8 місце, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Золото" до української скарбнички приніс:

Єгор Дементьєв у груповій шосейній гонці на велосипедах (у класі С5);

"Срібні" медалі отримали:

Людмила Даниліна у бігу на 1500 метрів (у класі Т20);

Денис Остапченко у запливі на 50 метрів (клас S3);

Данило Чуфаров у плаванні на 100-метріівці батерфляєм (клас S11).

"Бронзові" нагороди завоювали:

Максим Ніколенко у настільному тенісі;

Олена Федота-Ісаєва у фехтуванні на шпагах.

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Таким чином, завдяки зусиллям наших паралімпійців Україна тримає восьме місце. Загалом у нас 16 золотих, 23 срібних та 28 бронзових медалей. Загальна кількість нагород становила 67.

Лідером медального заліку досі залишається Китай, який вже завоював 188 медалей. На другій позиції Велика Британія — 84 медалі. Третю сходинку посідає США — 86 медалей.

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