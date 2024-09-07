Паралимпийская сборная получила очередные золотые, серебряные и бронзовые медали

Девятый день Паралимпиады снова был для Украины победным — сколько медалей завоевали украинцы
По итогам девятого дня соревнований на Паралимпийских играх-2024 в Париже сборная Украины завоевала одну золотую, три серебряных и две бронзовых медалей. Общее количество наград составило — 67, что на 6 больше, чем в предыдущий день.
Таким образом, Украина входит в топ-10 лучших в медальном зачете и занимает 8 место, сообщает портал Новости.LIVE.
В каких видах спорта получили медали украинцы
"Золото" в украинскую копилку принес:
- Егор Дементьев в групповой шоссейной гонке на велосипедах (в классе С5);
"Серебряные" медали получили:
- Людмила Данилина в беге на 1500 метров (в классе Т20);
- Денис Остапченко в заплыве на 50 метров (класс S3);
- Даниил Чуфаров в плавании на 100-метровке баттерфляем (класс S11).
"Бронзовые" награды завоевали:
- Максим Николенко в настольном теннисе;
- Елена Федота-Исаева в фехтовании на шпагах.
Таким образом, благодаря усилиям наших паралимпийцев Украина занимает восьмое место. Всего у нас 16 золотых, 23 серебряных и 28 бронзовых медалей. Общее количество наград составило 67.
Лидером медального зачета до сих пор остается Китай, уже завоевавший 188 медалей. На второй позиции Великобритания — 84 медали. Третью строчку занимает США — 86 медалей.
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