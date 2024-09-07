Паралимпийская сборная получила очередные золотые, серебряные и бронзовые медали

Украинский велогонщик Егор Дементьев. Фото: Минспорта

По итогам девятого дня соревнований на Паралимпийских играх-2024 в Париже сборная Украины завоевала одну золотую, три серебряных и две бронзовых медалей. Общее количество наград составило — 67, что на 6 больше, чем в предыдущий день.

Таким образом, Украина входит в топ-10 лучших в медальном зачете и занимает 8 место, сообщает портал Новости.LIVE.

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"Золото" в украинскую копилку принес:

Егор Дементьев в групповой шоссейной гонке на велосипедах (в классе С5);

"Серебряные" медали получили:

Людмила Данилина в беге на 1500 метров (в классе Т20);

Денис Остапченко в заплыве на 50 метров (класс S3);

Даниил Чуфаров в плавании на 100-метровке баттерфляем (класс S11).

"Бронзовые" награды завоевали:

Максим Николенко в настольном теннисе;

Елена Федота-Исаева в фехтовании на шпагах.

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Таким образом, благодаря усилиям наших паралимпийцев Украина занимает восьмое место. Всего у нас 16 золотых, 23 серебряных и 28 бронзовых медалей. Общее количество наград составило 67.

Лидером медального зачета до сих пор остается Китай, уже завоевавший 188 медалей. На второй позиции Великобритания — 84 медали. Третью строчку занимает США — 86 медалей.

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