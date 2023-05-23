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Ді Марія влітку може опинитися в "Боруссії"

23 травня 2023 14:26
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ді Марія влітку може опинитися в "Боруссії"
Ді Марія провів добрий сезон як для 35-річного футболіста. Фото: Ювентус
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На правого вінгера туринського "Ювентуса" та збірної Аргентини Анхеля ді Марію з'явився претендент у німецькій Бундеслізі.

Зіркового футболіста може підписати дортмундська "Борусія", повідомляє DSportsRadio .

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У Ді Марії влітку завершиться контракт з "Ювентусом" і після 30 червня він зможе піти в будь-який клуб на правах вільного агента.

Ді Марія під час матчу "Ювентуса". Фото: DataRef

Ді Марію хочуть ще на рік залишити в одному із топ-чемпіонатів

За інформацією аргентинських ЗМІ "Боруссія" запропонує ді Марії контракт за схемою 1+1, коли один рік обов'язкової співпраці, а другий рік пролонгації з боку клубу.

Джерела зазначили, що аргентинець готовий перейти до "Боруссії".

35-річний ді Марія цього сезону провів за "Ювентус" 38 матчів, у яких забив вісім м'ячів і зробив сім гольових передач.

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість ді Марії у 10 млн євро. Чинний контракт футболіста із клубом завершиться 30 червня.

За свою кар'єру аргентинець грав за "Росаріо", "Бенфіку", "Реал", "Манчестер Юнайтед" та "ПСЖ".

"Боруссія" за тур до закінчення чемпіонату Німеччини посідає перше місце, випереджаючи на 2 очки мюнхенську "Баварію".

"Ювентус" раніше був позбавлений 10 очок за фінансові махінації й зараз займає 7 місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик може перейти до мюнхенської "Баварії".

Легендарний Майк Тайсон підтримав Василя Ломаченка після бою з Девіном Хейні. Жан-Клод Ван Дамм також вважає українця переможцем поєдинку за звання чемпіона світу з боксу.

Дружина Олександра Усика теж поділилася думкою про поєдинок Ломаченка проти Хейні.

Португалець Жозе Моурінью прокоментував позбавлення очок "Ювентуса".

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