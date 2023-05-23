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Ди Мария летом может оказаться в "Боруссии"

23 мая 2023 14:26
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ди Мария летом может оказаться в "Боруссии"
Ди Мария провел хороший сезон как для 35-летнего футболиста. Фото: Ювентус
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На правого вингера туринского "Ювентуса" и сборной Аргентины Анхеля ди Марию появился претендент в немецкой Бундеслиги.

Звездного футболиста может подписать дортмундская "Боруссия", сообщает DSportsRadio.

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У ди Марии летом завершится контракт с "Ювентусом" и после 30 июня он сможет уйти в любой клуб на правах свободного агента.

Ди Мария во время матча "Ювентуса". Фото: DataRef

Ди Марию хотят еще на год оставить в одном из топ-чемпионатов

По информации аргентинских СМИ "Боруссия" предложит ди Марии контракт по схеме 1+1, когда один год обязательного сотрудничества, а второй год пролонгации со стороны клуба.

Источники отметили, что аргентинец готов перейти в "Боруссию".

35-летний ди Мария в нынешнем сезоне прошел за "Ювентус" 38 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал семи голевых передач.

Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость ди Марии в 10 млн евро. Действующий контракт футболиста с клубом завершится 30 июня.

За свою карьеру аргентинец играл за "Росарио", "Бенфику", "Реал", "Манчестер Юнайтед" И "ПСЖ".

"Боруссия" за тур до окончания чемпионата Германии занимает первое место, опережая на 2 очка мюнхенскую "Баварию".

"Ювентус" ранее был лишен 10 очков за финансовые махинации и сейчас занимает 7-е место в турнирной таблице.

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

Легендарный Майк Тайсон поддержал Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни. Жан-Клод Ван Дамм тоже считает украинца победителем поединка за звание чемпиона мира по боксу. 

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни. 

Португалец Жозе Моуринью прокомментировал лишение очков "Ювентуса". 

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