Ди Мария летом может оказаться в "Боруссии"
На правого вингера туринского "Ювентуса" и сборной Аргентины Анхеля ди Марию появился претендент в немецкой Бундеслиги.
Звездного футболиста может подписать дортмундская "Боруссия", сообщает DSportsRadio.
У ди Марии летом завершится контракт с "Ювентусом" и после 30 июня он сможет уйти в любой клуб на правах свободного агента.
Ди Марию хотят еще на год оставить в одном из топ-чемпионатов
По информации аргентинских СМИ "Боруссия" предложит ди Марии контракт по схеме 1+1, когда один год обязательного сотрудничества, а второй год пролонгации со стороны клуба.
Источники отметили, что аргентинец готов перейти в "Боруссию".
35-летний ди Мария в нынешнем сезоне прошел за "Ювентус" 38 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал семи голевых передач.
Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость ди Марии в 10 млн евро. Действующий контракт футболиста с клубом завершится 30 июня.
За свою карьеру аргентинец играл за "Росарио", "Бенфику", "Реал", "Манчестер Юнайтед" И "ПСЖ".
"Боруссия" за тур до окончания чемпионата Германии занимает первое место, опережая на 2 очка мюнхенскую "Баварию".
"Ювентус" ранее был лишен 10 очков за финансовые махинации и сейчас занимает 7-е место в турнирной таблице.
Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".
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