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​​Ділліан Уайт повернувся після допінгового скандалу — переміг боксера з Німеччини

18 березня 2024 12:05
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Агабекян Карен
редактор
​​Ділліан Уайт повернувся після допінгового скандалу — переміг боксера з Німеччини
Крістіан Хаммер і Ділліан Уайт. Фото: instagram.com/dillianwhyte
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У ніч проти 18 березня в ірландському Каслбарі пройшло боксерське шоу, де повернувся після допінгового скандалу колишній тимчасовий чемпіон світу Ділліан Уайт. Суперником британця став німець Крістіан Хаммер.

Уайт зміг завершити бій достроковою перемогою, повідомив портал Новини LIVE.

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Топовий британський боксер свій останній бій провів у листопаді 2022 року, перемігши рішенням суддів Джермейна Франкліна. Потім він планував у серпні 2023 побитися в реванші з Ентоні Джошуа, але провалив допінг-тест. У крові бійця знайшли метилгексанеамін, який використовується для жироспалювання.

На початку 2024 року Уайта виправдали у допінговій справі.

Ділліан Уайт
Ділліан Уайт та Крістіан Хаммер. Фото: instagram.com/dillianwhyte

Ділліан Уайт — Крістіан Хаммер

Поєдинок із Хаммером виявився дуже легким для Уайта. Починаючи з першого раунду, він впевнено розбивав суперника на дистанції. Хаммер працював дуже обережно. Можна відзначити, що Крістіан дуже боявся пропустити контратаку.

У третьому раунді Уайт почав ще активніше розбивати свого опонента. У цій трихвилинці стало зрозуміло, що бій може завершитись нокаутом.

Проте Крістіан не дав Уайту такої можливості й відмовився виходити на четвертий раунд.

Для Уайта перемога над Хаммером стала 30-ю, та 20-ю достроковою. При цьому британець має три поразки в кар'єрі. У Крістіана в кар'єрі 27 виграних боїв, 17 нокаутами та 11 програних поєдинків.

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"Ювентус" може оштрафувати та продати скандального гравця. 

бокс
суперважка вага
професійний бокс
Ділліан Уайт

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