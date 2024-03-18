​​​​​​​Диллиан Уайт вернулся после допингового скандала — победил боксера из Германии

Кристиан Хаммер и Диллиан Уайт. Фото: instagram.com/dillianwhyte

В ночь на 18 марта в ирландском Каслбаре прошло боксерское шоу, где вернулся после допингового скандала бывший временный чемпион мира Диллиан Уайт. Соперником британца стал немец Кристиан Хаммер.

Уайт смог завершить бой досрочной победой, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Топовый британский боксер свой последний бой провел в ноябре 2022 года, победив решением судей Джермейна Франклина. Затем он планировал в августе 2023 года подраться в реванше с Энтони Джошуа, но провалил допинг-тест. В крови бойца нашли метилгексанеамин, который используется для жиросжигания.

В начале 2024 года Уайта оправдали в допинговом деле.

Диллиан Уайт и Кристиан Хаммер. Фото: instagram.com/dillianwhyte

Диллиан Уайт — Кристиан Хаммер

Поединок с Хаммером оказался очень легким для Уайта. Начиная с первого раунда он уверенно разбивал соперника на дистанции. Хаммер работал очень осторожно. Можно отметить, что Кристиан сильно боялся пропустить контратаку.

В третьем раунде Уайт начал еще активнее разбивать своего оппонента. В этой трехминутке стало понятно, что бой может завершиться нокаутом.

Однако Кристиан не дал Уайту такой возможности и просто отказался выходить на четвертый раунд.

Для Уайта победа над Хаммером стала 30-й, и 20-й досрочной. При этом у британца три поражения в карьере. У Кристиана в карьере 27 выигранных боев, 17 нокаутами, и 11 проигранных поединков.

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — клуб принял решение по игроку.

Холанн выбрал клуб, в который перейдет из "Манчестер Сити".

Скандал после матча "Атлетико" и "Барселоны" — Хави раскритиковал судей.

Тен Хаг рассказал, что помогло "Манчестер Юнайтед" обыграть "Ливерпуль".

"Ювентус" может оштрафовать и продать скандального игрока.