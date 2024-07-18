Динамо програло Уніону в товариському матчі перед Лігою чемпіонів

Владислав Ванат (слева) забил в ворота "Униона". Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" продовжує готуватись до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів з сербським "Партизаном". Підготовка команди проходить у Австрії.

Команда зустрілася з берлінським "Уніоном", повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч "Динамо" — "Уніон"

Німецький клуб, який був одним із сильніших у Бундеслізі позаминулого сезону, минулий "футбольний рік" завершив лише 15-м. При цьому склад у команди дуже сильний на рівні "Динамо".

Вже на 14-й хвилині берлінці відкрили рахунок. Голлербах не забив пенальті, але був першим на добиванні.

Через 20 хвилин Ванат відновив паритет. Після кутового пробив Караваєв, але м’яч влучив у Попова і від того відскочив до Ваната. Владислав з кількох метрів розстріляв ворота.

У середині другого тайму Бедіа протиснув у штрафній "Динамо" Малиша та знову вивів "Уніон" вперед.

На 83-й хвилині Самба Діалло допоміг "Динамо" зрівняти рахунок, коли завершив точним ударом швидку контратаку.

Здавалося, що в матчі буде нічия, але Себальос перед своїми воротами подарував м’яч супернику й Сібачо забив переможний для німців м’яч.

Зазначимо, що 23 липня "Динамо" зіграє проти "Партизана" у Лізі чемпіонів.

"Динамо" — "Уніон" — 2:3

Голи: Ванат, 34, Діалло, 83 — Голлербах, 14, Бедіа, 68, Сібачо, 90+1.

"Динамо": Бущан (Нещерет, 70) – Вівчаренко, Попов, Малиш, Караваєв (Себальйос, 80) – Бражко, Кабаєв (Діалло, 80), Піхальонок (Лонвейк, 70), Волошин (Ярмоленко, 46), Буяльський (Шапаренко, 70) – Ванат (Шепелєв, 80).

Нереалізований пенальті: Голлербах, 14.

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