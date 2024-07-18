Динамо Київ і Партизан домовились частково провести перший матч без глядачів

Уболівальники "Партизану". Фото: n1info.rs

Київське "Динамо" 23 липня зіграє перший офіційний матч в сезоні. Суперником українського клуба буде сербський "Партизан" в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.

Обидві гри пройдуть без глядачів, повідомив портал "Динамоманія" з посиланням на видання Sputnikportal.rs.

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Матч у Сербії мав відбутися без глядачів через дискваліфікацію стадіону в рамках покарання ще з минулого єврокубкового сезону.

Закриття трибун для сербів на домашній грі киян в Польщі ініціювало керівництво "Динамо". Столичний клуб побоявся можливих інцидентів та провокацій між уболівальниками, які ненавидять один одного. У "Партизані" та УЄФА погодились з цими побоюваннями.

Погіршила ситуацію поїздка "Партизану" в Росію на футбольний турнір. До того ж уболівальники клубу товаришують з росіянами та підтримують війну в Україні.

Згідно з рішенням обох клубів, за сприяння УЄФА, сербських фанатів не допустять на матч в Польщі. Тому "Партизан" не вимагає квитків на матч в Любліні та закликав уболівальників не їхати на гру самостійно.

Перший матч між "Динамо" та "Партизаном" пройде 23 липня у польському Любліні, а матч-відповідь 31 липня в Белграді.

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