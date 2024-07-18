Динамо Киев и Партизан договорились частично провести первый матч без зрителей

Болельщики "Партизана". Фото: n1info.rs

Киевское "Динамо" 23 июля сыграет первый официальный матч в сезоне. Соперником украинского клуба станет сербский "Партизан" в рамках квалификации Лиги чемпионов.

Обе игры пройдут без зрителей, сообщил портал "Динамомания" со ссылкой на издание Sputnikportal.rs.

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Болельщики "Партизана". Фото: MB

"Динамо" и "Партизан" договорились

Матч в Сербии должен был состояться без зрителей из-за дисквалификации стадиона в рамках наказания еще с прошлого еврокубкового сезона.

Закрытие трибун для сербов на домашней игре киевлян в Польше инициировало руководство "Динамо". Столичный клуб побоялся возможных инцидентов и провокаций между ненавидящими друг друга болельщиками. В "Партизане" и УЕФА согласились с этими опасениями.

Усугубила ситуацию поездка "Партизана" в Россию на футбольный турнир. К тому же, болельщики клуба дружат с россиянами и поддерживают войну в Украине.

Согласно решению обоих клубов, при содействии УЕФА сербских фанатов не допустят на матч в Польше. Поэтому "Партизан" не требует билетов на матч в Люблине и призвал болельщиков не ехать на игру самостоятельно.

Первый матч между "Динамо" и "Партизаном" пройдет 23 июля в польском Люблине, а ответный матч 31 июля в Белграде.

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